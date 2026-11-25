Za sigurno sputavanje agresivnog pacijenta potrebno je petero ljudi, a na bolničkim odjelima često rade samo dvije medicinske sestre. Uz to, djelatnici hitne pomoći nemaju odgovarajuću edukaciju za takve intervencije, upozorio je medicinski tehničar Tomislav Petrušić, predsjednik udruge Hitna uživo 194. Govoreći za N1 o problemima u zdravstvu nakon smrti Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, opisao je i opasnosti s kojima se djelatnici hitne pomoći susreću na terenu. Njemu je, kaže, 16-godišnjak tijekom intervencije slomio rebra, a njegov kolega zadobio je ubod škarama u leđa

Petrušić je u emisiji Novi dan upozorio da se propisi o postupanju prema pacijentima s duševnim smetnjama često ne mogu provoditi u stvarnim uvjetima rada. Problem je, smatra on, u nedostatku osoblja, ali i u tome što pravilnike sastavljaju ljudi koji ne poznaju dovoljno svakodnevni rad na bolničkim odjelima. 'Prema pravilniku, za sputavanje agresivnog bolesnika s duševnim smetnjama trebate petero ljudi, a istovremeno mi na odjelima imamo samo dvije medicinske sestre. Kako taj pravilnik prati broj sestara na odjelima?' upitao je Petrušić. Rekao je da je na brojnim odjelima premalo zaposlenih te da zdravstveni djelatnici zbog toga teško mogu ispuniti sve propisane zahtjeve. 'Mi nemamo ljudi za provedbu pravilnika, koje pišu uglavnom ljudi koji nikad nisu radili na bolničkim odjelima i to ne drži vodu', rekao je.

'Nitko nije educiran' Upozorio je na nedostatak obuke za postupanje u situacijama kada je pacijent uznemiren, agresivan ili predstavlja opasnost za sebe i druge. Objasnio je da na takve intervencije često izlaze timovi hitne pomoći s tri člana, ponekad uz dvojicu policajaca. No smatra da ni jedni ni drugi nemaju dovoljno specijalizirane edukacije. 'Nitko nije educiran! U hitnoj medicinskoj službi imamo tečajeve svake tri godine za zbrinjavanje najtežih ozljeda, za oživljavanje, masovne nesreće, ali za ovakvo nešto nemamo, a te edukacije nemaju, nažalost, ni kolege na psihijatrijskim odjelima, to sam provjerio', rekao je. Naglasio je da sputavanje pacijenta može biti iznimno zahtjevno i neugodno za sve uključene, ali da postoje jasne granice koje se ne smiju prijeći. 'Smijete pacijenta primiti za ruke, za noge i u nekim slučajevima za zdjelicu. Pacijentu ne smijete stavljati ništa na dišni put, trbuh ili prsa. To često izgleda kao hrvanje, ali nikad pacijentu ne pritišćemo vrat', upozorio je.

Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic







+35 Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic

'Osam minuta užasa' Petrušić se osvrnuo i na smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo tijekom intervencije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Izrazio je sućut njegovoj obitelji i oštro osudio postupanje osoblja prikazano na snimci iz bolničke sobe. 'Bilo je to osam minuta užasa. Najgore mi je bilo vidjeti onu osobu koja je tri-četiri puta udarila pacijenta u prsa i onda se nasmijala. I onaj jastuk na glavi pacijenta', rekao je. Otkrio je i da je njegova udruga bila pozvana podržati prosvjed dijela zaposlenika bolnice u Jankomiru, održan nakon što je slučaj dospio u javnost. Poziv su odbili jer su, kaže, već imali informaciju da postoji snimka nasilnog postupanja prema pacijentu. 'Nismo to mogli podržati ni na koji način. Posramljeni smo zbog onog što smo vidjeli. Osam ljudi osam minuta i nitko nije znao reći ne', poručio je. Smatra da se o nedostatku osoblja i teškim uvjetima rada mora razgovarati, ali da to ne može biti opravdanje za ono što se dogodilo Perišu.

VIDEO Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /Pixsell