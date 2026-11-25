'To pomalo izgleda kao svojevrsna ucjena. Nemojte očekivati od Crne Gore nešto što ni sami niste htjeli uraditi u trenutku kada je Hrvatska ulazila u EU. I Hrvatska ima svoje nacionalno dostojanstvo, ali i Crna Gora ima svoje nacionalno dostojanstvo', rekao je Milatović novinarima na samitu EU-zapadni Balkan u Bruxellesu.

Razgraničenje je jedno od otvorenih pitanja između dviju susjednih zemalja koje Hrvatska želi riješiti prije nego što Crna Gora postane 28. članica europskog bloka. Milatović kaže da ni Hrvatska, kada je ulazila u EU, nije riješila granično pitanje sa Slovenijom , pa se pita zašto sada ustraje na rješavanju toga pitanja s Crnom Gorom.

Najavio je da će Podgorica uskoro poslati Zagrebu prijedlog cjelovitog rješenja granice na kopnu i na moru, a ako ga Hrvatska ne prihvati preostaje međunarodni sud ili arbitraža.

Hrvatska vlada se s time ne slaže i tvrdi da je kopnena granica riješena a da je preostalo dogovoriti razgraničenje na moru.

Zagreb očekuje da Crna Gora potvrdi kako poštuje odluku Arbitražne komisije Konferencije o Jugoslaviji (tzv. Badinterova komisija) koja je utvrdila da su granice između republika bivše Jugoslavije postale trenutkom stjecanja neovisnosti međunarodne granice i mogu se mijenjati isključivo sporazumom novonastalih država.

Cijeli poluotok Prevlaka, uključujući rt Oštro, prije raspada zajedničke države administrativno je pripadao Hrvatskoj. Badinterova komisija nije odredila granice na moru jer unutar bivše Jugoslavije nisu postojale međurepubličke morske granice.

Milatović ističe da podržava zaključke komisije, ali da je sve po tim zaključcima onda bi Hrvatska imala riješena granična pitanja sa susjednim zemljama Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. 'Komisija je izašla pravno-političkim stavom da administrativne granice u okviru bivše Jugoslavije trebaju postati državne granice, ali to ne znači da je demarkacija određenih linija na kopnu i na moru riješena na taj način', rekao je crnogorski predsjednik.

Hrvatska je sredinom listopada poslala državama članicama i čelnicima europskih institucija dokument u kojem je iznijela osam zahtjeva koje bi Podgorica trebala ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba, uključujući razgraničenje na kopnu. U dokumentu stoji da su 'stručnjaci utvrdili da odstupanja na terenu ne prelaze 220 metara te da se mogu riješiti tijekom procesa demarkacije, nakon što se potpiše ugovor o kopnenoj granici'.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u petak rekao da je 'pozicija Hrvatske jasna, čista i neće se promijeniti i dodao da bi dogovor s Hrvatskom trebao biti jednostavan jer je Crna Gora prema istim načelima već riješila pitanja razgraničenja s Kosovom te Bosnom i Hercegovinom. 'Sve ostalo bilo bi krajnje iznenađujuće i može se s naše strane iščitati, ako baš hoćemo biti do kraja analitični, da možda netko tu ima pretenzija na hrvatsko kopno', rekao je Plenković koji se ipak nada da to nije slučaj.