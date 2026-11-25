Prosinačka potrošnja za mnoge će građane biti značajna stavka kućnog budžeta. Najveći udio ispitanika, njih 22 posto, planira dodatno potrošiti između 101 i 300 eura. Slijede oni koji će izdvojiti između 301 i 500 eura, a takvih je 17 posto. Da tijekom prosinca ne planiraju dodatnu potrošnju, istaknulo je 15 posto ispitanika u istraživanju koje je za Dnevnik Nove TV, provela agencija Ipsos.

Za darove od 51 do 100 eura

Između 501 i 1000 eura planira izdvojiti 12 posto ispitanika, a jednak postotak njih još uvijek ne zna koliko će novca potrošiti. Manje iznose, do 100 eura, planira potrošiti 11 posto građana. Jednako toliko njih planira potrošiti iznad 1000 eura.