Koliko novca građani planiraju dodatno potrošiti u prosincu te koliko će izdvojiti za poklone. Odgovore na ta pitanja dao je drugi dio redovitog mjesečnog istraživanja - Crobarometar
Prosinačka potrošnja za mnoge će građane biti značajna stavka kućnog budžeta. Najveći udio ispitanika, njih 22 posto, planira dodatno potrošiti između 101 i 300 eura. Slijede oni koji će izdvojiti između 301 i 500 eura, a takvih je 17 posto. Da tijekom prosinca ne planiraju dodatnu potrošnju, istaknulo je 15 posto ispitanika u istraživanju koje je za Dnevnik Nove TV, provela agencija Ipsos.
Za darove od 51 do 100 eura
Između 501 i 1000 eura planira izdvojiti 12 posto ispitanika, a jednak postotak njih još uvijek ne zna koliko će novca potrošiti. Manje iznose, do 100 eura, planira potrošiti 11 posto građana. Jednako toliko njih planira potrošiti iznad 1000 eura.
Istraživanje pokazuje da je i 11 posto ispitanika planira potrošiti više od 1000 eura.
Iako su darovi neizostavan dio blagdanskog razdoblja, svaki četvrti ispitanik ne planira ih kupovati. Među onima koji će ipak darivati najviše je onih koji planiraju potrošiti između 51 i 100 eura, njih 19 posto. Nešto manje ispitanika, njih 16 posto, za darove će izdvojiti između 101 i 200 eura, dok će 12 posto ispitanika potrošiti između 201 i 300 eura. Do 50 eura planira potrošiti 7 posto ispitanika, a više od 300 eura planira potrošiti 14 posto ispitanika.
Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 16. studenog 2026. putem metode Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto.