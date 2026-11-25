Na poziv Hrvatskih šuma, članovi Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga Sabora obišli su u srijedu Posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka i okolne gospodarske šume, s ciljem da se nakon javnih optužbi o devastaciji šuma na tom području upoznaju s načinom gospodarenja šumama
Ranije javno iznesene optužbe o devastaciji šuma na području Crne Mlake odbačene su kao neutemeljene nakon provedenog neovisnog nadzora u okviru FSC certifikacije, pa se članovima Odbora željelo omogućiti neposredan uvid u stvarno stanje na terenu, provedbu šumarskih zahvata te aktivnosti usmjerene na očuvanje i prirodnu obnovu hrastovih sastojina, priopćio je Odbor za poljoprivredu.
Odgovorno gospodarenje šumama
U izaslanstvu saborskog Odbora bili su predsjednica Marijana Petir i članovi Dubravka Lipovac Pehar, Mario Milinković i Mate Vukušić, dok je među stručnjacima iz Hrvatskih šuma bio predsjednik Uprave Joško Radanović.
Predstavnici Hrvatskih šuma predstavili su im način gospodarenja okolnim gospodarskim šumama, istaknuvši važnost stručnog pristupa koji podrazumijeva usklađivanje gospodarskih, ekoloških i društvenih funkcija šuma, kao i činjenicu da posjeduju FSC certifikat za odgovorno gospodarenje šumama, čije se poštivanje provjerava redovitim neovisnim nadzorima.
"Neposredan uvid u stanje na terenu dodatno potvrđuje koliko je važno povezivanje zakonodavnog, stručnog i operativnog djelovanja kako bi se osigurala dugoročna zaštita prirodnih vrijednosti i ekosustava, uz istodobno odgovorno upravljanje šumskim resursima”, dodaje se u priopćenju.