Ranije javno iznesene optužbe o devastaciji šuma na području Crne Mlake odbačene su kao neutemeljene nakon provedenog neovisnog nadzora u okviru FSC certifikacije, pa se članovima Odbora željelo omogućiti neposredan uvid u stvarno stanje na terenu, provedbu šumarskih zahvata te aktivnosti usmjerene na očuvanje i prirodnu obnovu hrastovih sastojina, priopćio je Odbor za poljoprivredu.

Odgovorno gospodarenje šumama

U izaslanstvu saborskog Odbora bili su predsjednica Marijana Petir i članovi Dubravka Lipovac Pehar, Mario Milinković i Mate Vukušić, dok je među stručnjacima iz Hrvatskih šuma bio predsjednik Uprave Joško Radanović.