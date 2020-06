Odaslan apel: Zalihe pojedinih krvnih grupa u crvenom, odazovite se dobrovoljnom davanju krvi

Udruga darivatelja krvi poziva građane da se odazovu dobrovoljnom davanju jer su zalihe krvi pojedinih krvnih grupa premale

'Zbog lošeg stanja sa zalihama većine krvnih grupa te otkazanih velikih terenskih akcija, molimo sve one koji to mogu da izdvoje 30-ak minuta svog vremena i tijekom cijeloga dana, od 7.30 do 19 sati, navrate do Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu te darujući dio sebe pomognu potrebitima da ozdrave', naveli su na Facebooku.