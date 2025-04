Od utorka nove mjere: Zbog slinavke i šapa na dva prijelaza stiže vojska i civilna zaštita

'Dopušta se provoz kroz Slovačku i Mađarsku na dva granična prijelaza. To su prelazi koji će biti otvoreni za papkare, na njima će biti punktovi na kojima će se vršiti dezinfekcija vozila i bit će veterinarska služba koja će pisati potvrde o provedenoj dezinfekciju koja treba pratiti onda pošiljku do neke druge zemlje ili do odredišta u Hrvatskoj', rekao je Ivan Zemljak , predsjednik Hrvatske veterinarske komore.

Kako doznaju, uvoz mlijeka će biti dopušten, jer novih žarišta nema posljednjih deset dana.

'Epidemiološka situacija se popravila i baš danas Austrija je otvorila svoje granice, mi pripremamo u skladu s tim i eventualno relaksaciju što se tiče pojedinih dijelova uvoza', rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Tako bi od sutra slovačko i mađarsko mlijeko ponovno trebalo biti na hrvatskim policama. Njihov uvoz je zabranjen prošlog utorka. Sirovo mlijeko iz tih zemalja morat će se obvezno preraditi.

Prazni kamioni koji služe za prijevoz živih životinja, odnosno papkara, na graničnim prijelazima i dalje moraju biti oprani, očišćeni i dezinficirani i o tome imati potvrdu. Veterinari mole stočare, ako primijete bilo kakve promjene, da ih odmah prijave.

'Bilo da je to neko slinjenje kod goveda, bilo da je to neko šepanje, afte, mjehurići u međupapčanom sustavu, ili je to nešto na nosu, ustima ili vimenu, da to prijave veterinaru koji onda to u kontaktu s nadležnom Veterinarskom stanicom provodi daljnje mjere', poručio je Zemljak. Vojska, veterinari i pripadnici Civilne zaštite na dva granična prijelaza s Mađarskom bit će 24 sata na dan.