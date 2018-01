Od sredine idućeg tjedna čeka nas značajna promjena vremena

U prvom dijelu nedjelje Državni hidrometerološki zavod (DHMZ) prognozira pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na kopnu i snijegom. Oborina se u unutrašnjosti može smrzavati na hladnom tlu. Od sredine dana djelomično razvedravanje, najprije u zapadnim predjelima. Idući tjedan stabilno i bez oborina, a od srijede se očekuje novo zatopljenje

Najviša dnevna temperatura u nedjelju bit će od 2 do 7 na kopnu te između 9 i 13 °C na obali i otocima.

U ponedjeljak pretežno sunčano, u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Navečer jače naoblačenje sa zapada, pa je u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj tijekom noći na utorak moguća slaba oborina na granici kiše i snijega, a na sjevernom Jadranu malo kiše. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -1, na Jadranu između 1 i 6, a najviša dnevna od 0 do 5 na kopnu te od 7 do 11 °C uz obalu.

DHMZ u sedmodnevnoj prognozi za idući tjedna predviđa stabilno vrijeme. Od srijede ponovno toplije od prosjeka.