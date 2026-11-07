Od parfema do mobitela: Otkriveno što kupci iz BiH najčešće kupuju u Hrvatskoj

Najviše zahtjeva tijekom ljeta obrađeno je na graničnom prijelazu Gornji Varoš, nasuprot Gradišci u BiH. Slijede granični prijelazi Metković – Nova Sela i Slavonski Brod.

Na popisu su i satovi, nakit te različite potrepštine za kućanstvo.

Prema podacima Carinske uprave, među proizvodima za koje se najčešće traži povrat PDV-a nalaze se odjeća i obuća, parfemi, mobiteli, prijenosna računala te kućanski i drugi elektronički uređaji.

Podaci koje je Carinska uprava dostavila agenciji FENA odnose se na razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2026. godine. Iako je broj zahtjeva bio nešto manji nego godinu ranije, iz Carinske uprave ocjenjuju da nije riječ o značajnijem odstupanju, prenosi Klix.ba

Tko ima pravo na povrat PDV-a?

Pravo na povrat PDV-a za robu kupljenu u Hrvatskoj imaju putnici koji nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije. Pritom moraju biti ispunjeni određeni uvjeti. Prema službenim uputama hrvatske Carinske uprave, ukupna vrijednost robe na jednom računu, uključujući PDV, mora biti veća od 100 eura.

Kupljena roba mora biti iznesena iz Europske unije prije isteka trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena kupnja. Primjerice, ako je roba kupljena tijekom studenoga, mora biti iznesena iz EU najkasnije do kraja veljače sljedeće godine.

Kupac također mora imati odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje kupnju i izvoz robe.



Kako se ostvaruje povrat poreza?

Prilikom kupnje potrebno je od trgovca zatražiti obrazac PDV-P, odnosno odgovarajući obrazac za povrat poreza, često poznat pod nazivom Tax Free. Podaci na obrascu moraju odgovarati onima iz kupčeve putovnice ili osobne iskaznice, a podaci o robi moraju biti usklađeni s računom.

Na izlasku iz Europske unije putnik carinskim službenicima predočuje račun, obrazac i kupljenu robu. Carinici provjeravaju dokumentaciju i potvrđuju iznošenje robe iz EU.

Važno je da putnik robu može pokazati carinicima jer sama dokumentacija nije dovoljna za potvrdu izvoza.

Ovjera carinskog ureda jedan je od ključnih uvjeta za ostvarivanje povrata PDV-a. Nakon toga povrat se ostvaruje u skladu s postupkom trgovca ili posrednika za povrat poreza.

Nova mogućnost: Obrazac se može popuniti i elektronički

Od 17. srpnja ove godine u Hrvatskoj je omogućeno elektroničko popunjavanje obrasca PDV-P, što bi trebalo ubrzati postupak na graničnim prijelazima. Elektronički obrazac sadrži barkod iz kojeg se podaci automatski preuzimaju u carinski sustav, čime se smanjuje potreba za ručnim unosom podataka.

Putnik na granici može pokazati ispisani obrazac ili njegovu elektroničku verziju na mobitelu, nakon čega carinski službenik skenira barkod.

Ipak, digitalizacija ne znači da je ukinuta kontrola kupljene robe. Carinici i dalje imaju pravo provjeriti odgovara li roba podacima navedenima na računu i obrascu.

