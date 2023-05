Očekuje nas kišan dan, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom

Mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će puhati slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku na udare i jak istočni.Na većem dijelu Jadrana puhat će umjereno do jako jugo, prema sjeveru bura u okretanju na jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 12 do 17, na Jadranu između 15 i 21 Celzijev stupanj.

HAK upozorava i na radove na cestama i tunelima. Tako će večeras od 20 do 5 sati ujutro zbog radova u tunelima biti zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.

Od 22 sata do 6 ujutro zatvara se državna cesta DC674 između čvorova Prapratno i Zaton Doli (Stonska obilaznica), a obilazak je državnom cestom DC414 Prapratno-Ston. Od 22,30 sati do 5 ujutro zbog radova bit će zatvoren tunel Pećine između čvora Vežica do spoja DC404/DC8 u oba smjera.