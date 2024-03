Obuljen Koržinek odgovorila europskoj tužiteljici: Nikakve dimne zavjese mi ne dižemo

"Meni je u interesu da se govori o postignućima Ministarstva i da afirmiramo taj, ja bih rekla, zaista povijesni napor struke, a ne da se, zato što je netko na nekom fakultetu, očito postoji sumnja, zloupotrijebio nekakve novce, baca sjena na cijeli proces obnove. Dakle, meni je najviše u interesu da se to istraži, ali moram reći da su mehanizmi kontrole u Ministarstvu funkcionirali, provjereno je da nam je sve ono što smo naručili i isporučeno i da ništa nije preplaćeno", kazala je. Radilo se, ističe, u žurnim okolnostima i trebalo je brzo donositi odluke. "Podsjetit ću da smo samo dva dana nakon potresa počeli s 3D snimanjima zgrada, a to kako su oni trošili ta sredstva, to je predmet izvida", poručila je nakon sjednice Savjeta za obnovu. Pitanje nadležnosti EPPO-a u ovom slučaju nije željela komentirati.