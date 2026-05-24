Objavljeno koliko je ljudi u Hrvatskoj umrlo od gripe

U Hrvatskoj je u sezoni gripe 2025./2026. godine, zaprimljeno gotovo 41. 000 prijava oboljelih, a prijavljeno je 78 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Zavod pritom napominje da je teško precizno odrediti koliko je smrti izravno uzrokovano gripom, a koliko je posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacija poput upale pluća i sepse.

Zaključno s 17. svibnja, zaprimljeno je ukupno 40.886 prijava oboljelih, a u posljednjem, 20. tjednu pristigle su svega tri prijave i nije bilo pozitivnih uzoraka na virus gripe, pokazuju podaci HZJZ-a.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje takozvani višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama, kao što su osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Vrhunac sezone zabilježen je u 51. tjednu prošle godine, kada je u jednom tjednu zaprimljeno 10.378 prijava, što je daleko više nego u prethodnim sezonama. U usporedbi, prošla sezona imala je najveći tjedni broj od oko 6.900 prijava, a sezone 2022./2023. i 2023./2024. oko 4.000, odnosno 3.600.

Prema podacima o stopama prijava po dobnim skupinama, najviše su obolijevala djeca u dobi od jedne do četiri godine, s 7.031,5 prijava na 100.000 stanovnika, te djeca u dobi od pet do šest godina, s 6.828,7 prijava na 100.000 stanovnika.

Najniža stopa zabilježena je u osoba starijih od 65 godina, svega 385,5 na 100.000 stanovnika, no upravo su starije osobe i kronični bolesnici najugroženiji kada je riječ o teškim oblicima bolesti i komplikacijama.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u posljednjem tjednu među testiranim uzorcima nije bilo uzoraka pozitivnih na virus gripe.