kraj sezone

Objavljeno koliko je ljudi u Hrvatskoj umrlo od gripe

L. F./Hina

24.05.2026 u 10:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Bionic
Reading

U Hrvatskoj je u sezoni gripe 2025./2026. godine, zaprimljeno gotovo 41. 000 prijava oboljelih, a prijavljeno je 78 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

U Hrvatskoj je u sezoni gripe 2025./2026. godine, zaprimljeno gotovo 41. 000 prijava oboljelih, a prijavljeno je 78 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Zavod pritom napominje da je teško precizno odrediti koliko je smrti izravno uzrokovano gripom, a koliko je posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacija poput upale pluća i sepse.

Zaključno s 17. svibnja, zaprimljeno je ukupno 40.886 prijava oboljelih, a u posljednjem, 20. tjednu pristigle su svega tri prijave i nije bilo pozitivnih uzoraka na virus gripe, pokazuju podaci HZJZ-a.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje takozvani višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama, kao što su osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Vrhunac sezone zabilježen je u 51. tjednu prošle godine, kada je u jednom tjednu zaprimljeno 10.378 prijava, što je daleko više nego u prethodnim sezonama. U usporedbi, prošla sezona imala je najveći tjedni broj od oko 6.900 prijava, a sezone 2022./2023. i 2023./2024. oko 4.000, odnosno 3.600.

Prema podacima o stopama prijava po dobnim skupinama, najviše su obolijevala djeca u dobi od jedne do četiri godine, s 7.031,5 prijava na 100.000 stanovnika, te djeca u dobi od pet do šest godina, s 6.828,7 prijava na 100.000 stanovnika.

Najniža stopa zabilježena je u osoba starijih od 65 godina, svega 385,5 na 100.000 stanovnika, no upravo su starije osobe i kronični bolesnici najugroženiji kada je riječ o teškim oblicima bolesti i komplikacijama.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u posljednjem tjednu među testiranim uzorcima nije bilo uzoraka pozitivnih na virus gripe.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KOSTELIĆ, KOVAČEVIĆ...

KOSTELIĆ, KOVAČEVIĆ...

Otkriveni detalji 'Pavlekovih lista': Uz poznata imena navedeni i iznosi
OSVETA

OSVETA

VIDEO Šire se dramatične snimke iz Ukrajine: 'Da, Rusi su napali Orešnikom'
DOGOVOR BLIZU

DOGOVOR BLIZU

Američki državni tajnik najavio veliku vijest: Neka svijet bude spreman

najpopularnije

Još vijesti