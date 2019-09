Objavljeni transkript otkriva da je Trump pritiskao ukrajinskog predsjednika u vezi s Bidenom

Američki predsjednik Donald Trump tražio je u telefonskom razgovoru u srpnju od ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija da istraži je li bivši američki potpredsjednik Joe Biden prekinuo istragu o kompaniji u kojoj je radio njegov sin, pokazuje sažetak razgovora koji je u srijedu objavila Trumpova administracija

Do razgovora sa Zelenskijem došlo je nakon što je Trump naredio administraciji da zamrzne 391 milijun dolara pomoći Ukrajini.

"Biden se okolo hvalio da je zaustavio istragu, pa ako možete to malo pogledati ... Meni to zvuči užasno", dodao je Trump.

"Dosta se priča o Bidenovu sinu, da je Biden zaustavio istragu i to zanima dosta ljudi, štogod bi mogli učiniti s državnim odvjetnikom bilo bi odlično", rekao je Trump prema sažetku transkripta koji je objavilo ministarstvo pravosuđa.

The Wall Street Journal (WSJ) objavio je da je Trump "otprilike osam puta" zamolio predsjednika Ukrajine da surađuje s njegovim osobnim odvjetnikom Rudyjem Giulianijem na istrazi o Hunteru Bidenu.

Tri zastupnička odbora na čijem su čelu demokrati zatražila su da Bijela kuća preda transkript sadržaja telefonskog razgovora. Trump je naznčaio da će biti sretan ako se transkript javno objavi, ali to još nije učinjeno.

Prema Washington Postu, tjedan dana prije razgovora sa Zelenskijem, Trump je zatražio da se zaustavi američki paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 400 milijuna dolara.

Trump je odbacio da je trgovao vojnom pomoći u zamjenu za pokretanje istrage o sinu svog političkog rivala. WSJ napominje da Trump tijekom razgovora nije izričito spomenuo vojnu pomoć.

"To uopće nisam učinio", kazao je Trump novinarima, dodavši da nije kazao da Ukrajina mora nešto napraviti kako bi nešto dobila zauzvrat.

Također je, govoreći o Ukrajini, kazao da "želi vidjeti zemlju koja neće biti korumpirana".

Hunter Biden je od travnja 2014. do travnja 2019. bio član uprave Burisma Holdingsa, ukrajinske energetske tvrtke optužene za koruptivne radnje, no on osobno nije bio osumnjičen ni za što.

Kao Obamin potpredsjednik, Biden i drugi zapadni čelnici pritiskali su Ukrajinu da se riješi glavnog državnog tužitelja Viktora Šokina zbog optužbi da zatvara oči na korupciju u zemlji.



Trump tvrdi da je Biden tražeći smjenu Šokina htio zaštiti svog sina, ali su te tvrdnje odbačene jer su Šokinovo uklanjanje tražile brojne zapadne vlade, a ujedno nema nikakvih dokaza da je Biden učinio bilo što ilegalno.

Nepoznati zviždač iz američke obavještajne zajednice podnio je 12. kolovoza pritužbu Michaelu Atkinsonu, glavnom inspektoru u obavještajnoj zajednici (ICOG), vezanu uz "vrlo hitno" pitanje.

Nakon što je pregledao dokument, Atkinson je zaključio da je "vjerodostojan" i proslijedio ga 26. kolovoza direktoru nacionalne obavještajne agencije Josephu Maguireu, kojeg je postavio Trump.

Odbor za obavještajne poslove Zastupničkog doma zatražio je uvid u pritužbu, ali Maguire im ga odbija dostaviti.

Po Washington Postu, navedeni dokument spominje "obećanje" koje je Trump dao u telefonskom razgovoru sa stranim čelnikom. To se odnosi na razgovor 25. srpnja sa Zelenskijem.

Predsjednica Zastupničkog doma Kongresa SAD-a, demokratkinja Nancy Pelosi u utorak je rekla da će njen dom pokrenuti službenu istragu za mogući opoziv predsjednika Donalda Trumpa i izjavila da nitko nije iznad zakona.



Zastupnički dom koji kontroliraju demokrati ispitat će je li Trump tražio pomoć Ukrajine kako bi ocrnio bivšeg potpredsjednika Joea Bidena koji trenutno ima najviše izgleda postati predsjednički kandidat demokratske stranke na izborima 2020. godine, rekla je Pelosi.

"Stoga danas objavljujem da Zastupnički dom kreće sa službenom istragom za opoziv", rekla je.

"Predsjednik mora snositi odgovornost. Nitko nije iznad zakona", rekla je Pelosi.