Novi mailovi: Plenković se više puta sastao s grupom Borg, reakcije pljušte sa svih strana

Objavljeni su novi u nizu mailova vezanih za donošenje lex Agrokora, iz kojih je vidljivo kako se premijer Andrej Plenković u više navrata sastajao s grupom savjetnika koji su pripremali zakon, a koji su sami sebe nazvali grupa Borg

Neki su mediji prenijeli i neslužbenu reakciju Vlade na posljednje u nizu objavljene mailove. Tako Jutarnji list objavljuje da iz Vlade poručuju kako su posljednji dokumenti potvrdili da se između opcija ponuđenih Vladi izabralo onu kojom se osigurao nastavak poslovanja Agrokora a da to ne plaća država, odnosno građani. Iz dokumenata se vidi, naglasili su iz Vlade, da će savjetnike plaćati Agrokor , a ne država, odnosno porezni obveznici, ali ne i koji će savjetnici biti angažirani.

Šef HSS-a Krešo Beljak cijelu je situaciju komentirao na Twitteru, parafrazirajući stihove nekadašnjeg frontmena Azre Johnnyja Štulića: 'Zatvori gubicu, nije vrijedna zanata... istresi gorčinu do kraja... na strateškim mjestima njihovi ljudi... oni dolaze - kurvini mailovi (B.Š.).'

Na njega se nadovezao SDP-ov šef Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić , koji je rekao da je za političara najgore kad ga se uhvati u laži, a to se upravo dogodilo Andreju Plenkoviću. Ostojić očekuje da DORH reagira i upozori premijera, ali i ministra unutrašnjih poslova Božinovića, koji je jučer rekao da se provode izvidi, budući da je davanje izjava o sadržaju izvida tajno.

SDP-ov Gordan Maras rekao je za N1 televiziju : 'Sve ono zbog čega je morala otići Martina Dalić reflektira se i na njega. Zašto je ona morala otići, a on ne?' Dodao je i kako se Plenković iz ove situacije politički ne može izvući te da bi bilo najbolje raspisati izvanredne izbore.

'Dio novoobjavljenih mailova već je objavljen, dio tih mailova nisu novi. Ono što se iz njih može iščitati jest da je predsjednik Vlade od prvog dana govorio istinu, odnosno da je u vrijeme eskalacije krize u Agrokoru HDZ zajedno s Mostom predložio radnu skupinu na čijem će čelu biti tadašnja potpredsjednica Vlade Martina Dalić, a koji trebaju iznaći rješenje za izlazak iz te krize i da je kao rezultat njihova rada bio prijedlog da se napravi zakon koji će omogućiti prevladavanje krize u Agrokoru, ali da on neće biti na teret poreznih obveznika niti na teret državnog proačuna. U tom smislu, iz tih se mailova da iščitati da su predstavnici radne skupine predsjedniku Vlade prezentirali moguća rješenja o tekstu samog zakona i da će savjetnici koji će biti uključeni u realizaciju samog zakona i koji će pomoći u izlasku Agrokora iz krize teretiti firmu, tj. Agrokor, a ne državni proračun', rekao je Bačić.

S druge strane šef HDZ-ovog kluba Branko Bačić ne vidi odgovornost premijera. 'Njemu i vladajućoj većini, vjerujem i većini građana, bilo je važno da se spasi Agrokor, temeljem zakona koji koji neće pasti na teret državnih obveznika, koji će omogućiti ostanak zaposlenika i isplatu hrvatskih dobavljača, koji će omogućiti restrukturiranje i nastavak poslovanja Agrokora. Tvrdim da je taj zakon to i omogućio. Što se tiče imenovanja savjetnika, oni su u jednom dijelu bili u nadležnosti izvanredog povjerenika do izbora glavnog savjetnika, a nakon toga to pitanje trebate postaviti AlixPartnersu', rekao je Bačić, dodavši da mu je logično da se premijer sastajao sa stručnjacima koji su pisali zakon.

'Očekujemo da će i novi val mailova biti predmet istrage DORH-a. Oni jasno pokazuju da je premijer Plenkovićsve znao i ne samo da je znao, nego i sudjelovao u radu Borg grupe. Još skandaloznije je da je njemu bilo normalno da rade besplatno pa da će onda poslije kao konzultanti sve to nadoknaditi. On kao pravnik da nije vidio sukob interesa, opasnost, korupciju... Nevjerojatno. Sve to pokazuje da je Plenković novi Sanader, da su godinu dana lagali, prikrivali, zataškavali, pokušali ignorirati cijelu situaciju i ismijati je vrijeđajući inteligenciju građana i zastupnika. Kolega Plenkoviću, dajte ostavku, nemojte više sramotiti Hrvatsku ni Vladu ni sebe. Napravite što je časno, dajte ostavku, odite za gospođom Dalić, raspišite izbore da se oslobodimo ovih korumpiranih zastupnika u Saboru', komentirao je predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

'Ako ste dobro pročitali najnovije mailove, radi se o planu nacionalizacije Agrokora. To upravo potvrđuje ono što je Most cijelo vrijeme govorio - nije postojala radna skupina za izradu lex Agrokor, nego skupina koja je trebala izanalizirati financijsko stanje i moguće utjecaje na hrvatsko gospodarstvo', komentirao je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

Dodao je kako je Most cijelo vrijeme i pitao - tko je pisao lex. Napomenuo je kako su ljudi koji su izašli iz radne skupine govorili da je Most imao svoj model - zakladu za etično financiranje, od kojeg se odustalo. Također je kazao kako Most nije bio obavješten o svim sastancima u Vladi.