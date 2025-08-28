Objavljeni novi detalji o ubojici iz Minneapolisa: 'Želio je gledati kako djeca pate'

Policija je objavila nove detalje o masovnom ubojici, koji je u jučerašnjoj pucnjavi u katoličkoj školi u Minneapolisu ubio dvoje djece. Napadač je, između ostaog, idolizirao masovne ubojice

Dvoje djece, u dobi od osam i deset godina, ubijeno je tijekom mise u katoličkoj školi Annunciation u Minneapolisu u srijedu. Osamnaest drugih osoba je ozlijeđeno, uključujući djecu u dobi između šest i 15 godina i tri odrasle osobe u 80-ima. Policija je izjavila da je Robin Westman, muškarac rođen kao Robert Westman, otvorio vatru puškom kroz prozore školske crkve dok su djeca sjedila u klupama, podsjeća Sky news.

Ispaljeno gotovo 120 metaka Na konferenciji za novinare u četvrtak, šef policije Minneapolisa Brian O'Hara rekao je da je napadač ispalio 116 metaka u crkvu. 'Sasvim je jasno da je ovaj napadač imao namjeru terorizirati tu nevinu djecu', dodao je. Šef policije rekao je da je ubojica 'fantazirao' o drugim masovnim ubojicama i želio 'steći ozloglašenost'. Na pitanje o tome je li napadač legalno nabavio vatreno oružje, O'Hara je rekao da nije imao kriminalni dosje niti dijagnosticirane mentalne poremećaje. Iako je napadač imao potencijalno zabrinjavajuće objave na društvenim mrežama, šef policije dodao je da nema dokaza koji bi ukazivali na to da je Westmanu zakonski zabranjena kupnja vatrenog oružja.

