Objavljene statistike za najgorih sedam dana od početka epidemije: Zrće nije ni blizu po zarazi turista jednoj drugoj destinaciji, broj zaraženih u bolnicama drastično pao, a svadbe...

Na stranici koronavirus.hr objavljeno je izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih sedam dana. U izvješću je iznesen niz zanimljivih brojki o tjednu u kojem smo nekoliko puta zabilježili rekordan broj novozaraženih i probili dnevni broj od 300. Statistički podaci razbijaju i neke ustaljena mišljenja

Najviše zaraženih turista od 7.srpnja do 24. kolovoza bilo je u Makarskoj i to njih 70 od čega čak 63 državljana Austrije.

U razdoblju od 29.6.-24.8 2020. broj slučajeva po tjednima (od 19.-26. tjedan epidemije) kretao se od 460 do 1604, a stopa od 11,3 do 39,2 na 100 000 stanovnika. Broj provedenih testiranja tjedno iznosio je od 7957 do 12803, a udio pozitivnih u testiranima po tjednima kretao se od 5,8 do 12,5%. U tom razdoblju tjedni broj slučajeva i postotak pozitivnih u tjednom broju testiranih varira. Pregled je dan u Tablici 2.