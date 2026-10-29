javio se ministar

Objavljena imena poginulih u padu helikoptera kod Brčkog

M.Da.

29.10.2026 u 23:48

Pad helikoptera kod Brčkog
Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL
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Nakon što su obitelji obaviještene, talijanski ministar obrane Guido Crosetto objavio je imena poginulih u padu helikoptera kod Brčkog. Proslava Dana oružanih snaga 4. studenog bit će pretvorena u komemoraciju

U padu vojnog helikoptera EUFOR-a nedaleko od Brčkog poginule su četiri osobe. Troje je preminulo na licu mjesta, dok je četvrta žrtva podlegla ozljedama u bolnici. U nesreći je ozlijeđeno još 11 osoba, a svi su talijanski državljani.

Talijanski ministar obrane, Guido Crosetto, objavio je imena poginulih, nakon što su njihove obitelji obaviještene. To je učinio kako bi olakšao neizvjesnost stotina obitelji talijanskih vojnika koji u BiH sudjeluju u EUFOR-ovoj misiji Althea.

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Poginuli su narednici talijanske vojne avijacije Simone Ruggia i Claudio Marchesi te poručnik Franco Adriano Zecchillo i narednica Laura Procacci iz Dobrovoljačkog vojnog korpusa talijanskog Crvenog križa.

Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL

"Suosjećamo s boli obitelji koje su izgubile svoje najmilije, a koji su dali živote služeći Italiji, obrani i vojsci", napisao je talijanski ministar obrane na X-u.

Dodao je da će zajedno s načelnikom Glavnog stožera obrane doputovati u BiH te posjetiti ozlijeđene vojnike, ali i ostale koje sudjeluju u misiji. S njima će doći i vojni liječnici specijalisti.

Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
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Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL

Zbog ove tragedije će biti izmijenjeno i obilježavanje Dana oružanih snaga Italije, koji se održava 4. studenoga. Umjesto proslave, sve će biti posvećeno komemoraciji i odavanju počasti. Tako će građani moći izraziti sućut molitvom, polaganjem cvijeća, ostavljanjem poruka ili samim dolaskom.

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