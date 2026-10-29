Objavljena imena poginulih u padu helikoptera kod Brčkog

U padu vojnog helikoptera EUFOR-a nedaleko od Brčkog poginule su četiri osobe. Troje je preminulo na licu mjesta, dok je četvrta žrtva podlegla ozljedama u bolnici. U nesreći je ozlijeđeno još 11 osoba, a svi su talijanski državljani.

Talijanski ministar obrane, Guido Crosetto, objavio je imena poginulih, nakon što su njihove obitelji obaviještene. To je učinio kako bi olakšao neizvjesnost stotina obitelji talijanskih vojnika koji u BiH sudjeluju u EUFOR-ovoj misiji Althea.