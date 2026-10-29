Još jedna osoba preminula nakon pada helikoptera u Brčkom

Četvrta žrtva pada helikoptera EUFOR-a, ozljedama je podlegla u bolnici
Još jedna osoba preminula je nakon pada vojnog helikoptera EUFOR-a nedaleko od Brčkog. Tri osobe su poginule u padu letjelice, dok je četvrta žrtva podlegla ozljedama u bolnici, javlja Klix.ba.
Još je 11 osoba ozlijeđeno. Svi su državljani Italije.
Podsjetimo, helikopter se srušio oko 16 sati u mjestu Gorice kod Brčkog. Iz EUFOR-a su naveli kako se nesreća dogodila tijekom rutinske operacije.
Što je bio uzrok pada još nije poznato, no društvenim mrežama se šire snimke koje pokazuju da se helikopter vrtio u krug neposredno prije pada.