tragedija u susjedstvu

Još jedna osoba preminula nakon pada helikoptera u Brčkom

M.Da.

29.10.2026 u 20:09

Pad helikoptera kod Brčkog
Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Dešavanja u Bijeljini
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Četvrta žrtva pada helikoptera EUFOR-a, ozljedama je podlegla u bolnici

Još jedna osoba preminula je nakon pada vojnog helikoptera EUFOR-a nedaleko od Brčkog. Tri osobe su poginule u padu letjelice, dok je četvrta žrtva podlegla ozljedama u bolnici, javlja Klix.ba.

Još je 11 osoba ozlijeđeno. Svi su državljani Italije.

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Podsjetimo, helikopter se srušio oko 16 sati u mjestu Gorice kod Brčkog. Iz EUFOR-a su naveli kako se nesreća dogodila tijekom rutinske operacije.

Što je bio uzrok pada još nije poznato, no društvenim mrežama se šire snimke koje pokazuju da se helikopter vrtio u krug neposredno prije pada.

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