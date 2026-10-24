Meloni poslala vojsku na ulice Milana: Italija strahuje od novih nereda

Talijanske vlasti u subotu su rasporedile vojsku u Milanu uoči najavljenih prosvjeda u tom gradu, a oni su najavljeni u još nekoliko gradova u zemlji, javljaju mediji

Premijerka Giorgia Meloni najavila je niz mjera, uključujući upućivanje 500 vojnika u Milano i strože kazne za maloljetnike, koji su, prema navodima policije, činili velik dio nasilnih prosvjednika prije tjedan dana. U gradu je već raspoređeno nekoliko stotina vojnika, a s njima surađuje oko 5000 policajaca. Nadležne službe provode nadzor dronovima, kontroliraju željezničke postaje, angažiraju interventne jedinice i prate internetske sadržaje u potrazi za mogućim pozivima na nasilje.

Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala izjavio je da je zabrinut zbog mogućeg ponavljanja nasilja tijekom vikenda te izrazio potporu angažiranju dodatnih vojnika. Prošlog su vikenda prosvjednici provaljivali i krali iz trgovina u blizini središnjega gradskog trga Piazza del Duomo. Dužnosnici su najavili da će se današnje sigurnosne mjere proširiti i izvan gradskog središta zbog bojazni da bi se prosvjednici mogli premjestiti u druge dijelove grada kako bi izbjegli područja pod snažnim policijskim nadzorom.

Prosvjedi u Milanu Izvor: Profimedia / Autor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia







+14 Prosvjedi u Milanu Izvor: Profimedia / Autor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia