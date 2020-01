Objavljen kalendar državne mature, pogledajte kada će učenici polagati ispite

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je prijedlog Kalendara polaganja ispita državne mature školske godine 2019.- 2020., izvijestili su iz ministarstva

Prijava ispita traje od 1. prosinca 2019. godine do 15. veljače. Rezultati će se objaviti 13. srpnja , rok za prigovore je do 15., a konačni rezultati objavljuju se 20. srpnja.

Podsjetimo, zbog štrajka sindikata osnovnih i srednjih škola, koji je trajao od 10. listopada do 3. prosinca, učenici su izgubili ukupno 16 dana nastave koje je potrebno nadoknaditi, pa se nastava za maturante produžila do 29. svibnja, a za ostale učenike do 26. lipnja.