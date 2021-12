Upaljen crveni i narančasti meteolarm za dio Hrvatske, slijedi promjena vremena

U subotu nas očekuje promjena vremena, a za dijelove Hrvatske DHMZ objavio je crveni i narančasti meteoalarm

Prognoza za subotu kaže da će prevladavati oblačno, u većini krajeva uz povremenu kišu. U Dalmaciji će kiša lokalno biti obilna, a vjerojatni su i pljuskovi s grmljavinom. U gorju povremeno snijeg, glavninom u Lici, a susnježice i snijega bit će i u nizinama, ponajprije u Slavoniji te u unutrašnjosti Dalmacije.

Na kopnu će zapuhati umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita orkanska, koja može snijeg donijeti do obale. Još prijepodne u Dalmaciji umjereno i jako jugo i istočnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -4 do 0, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna u unutrašnjosti od 0 do 4 te od 7 do 13 °C duž obale.