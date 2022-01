Obiteljski liječnici od sutra počinju testiranje brzim testovima: Organizacija je najveći izazov, već je bilo nezgodnih situacija

Već dvije godine traje borba s koronavirusom. Do danas je u svijetu zaraženo gotovo 330 milijuna ljudi, a umrlo ih je više od 5,5 milijuna. Prvi slučaj zaraze zabilježen je u kineskom gradu Wuhanu. U našoj zemlji virus se pojavio potkraj veljače 2020., a do danas je zaraženo gotovo 818 000 ljudi, od kojih 5 700 u posljednja 24 sata. Preminulo je još 45 osoba. Većina liječnika primarne zdravstvene zaštite od sutra počinje testiranje brzim antigenskim testovima. Iako dio njih još nije spreman, neki ga već obavljaju

'Ovo je naš poseban ulaz kroz koje ulaze pacijenti koji dolaze na BAT testiranje, to je poseban izdvojen ulaz od glavnog kroz koji ulaze bolesni pacijenti.'

'Mi sad moramo postavit dijagnozu i napraviti i dijagnostiku, mislim da će to dodatno opterećivati liječnike obiteljske medicine koji su i sad prenatrpani poslom i administracijom', rekla je Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med., ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Odradit će to i djelatnici doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije . 5 tisuća brzih antigenskih testova stiglo je u tamošnje ambulante.

'Mi ćemo to sve odradit kao što smo sve zadatke odradili i cijepljenje i liječenje od COVID-a i kronične bolesti dakle sve smo odradili, umorni jesmo i nismo sretni sa novim opterećenjem, ali sve ćemo to odraditi', rekao je prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak , specijalist opće medicine, za HRT .

Organizacija je, kažu, najveći izazov, već je bilo nezgodnih situacija.

'Došli su već pacijenti, došli su u čekaonicu među zdrave pacijente. Došli su nepozvani, znači, doktorica koja radi sa mnom u smjeni onda ga je izvela van i tamo uzela bris', navodi Dubravko Leskovar, dr. med., ambulanta Pregrada, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Dio liječnika i dalje negoduje i očekuje jasne upute.

'Što će biti od ponedjeljka ne znam, ja nisam dobila od petka BAT-ove, nemam prostor niti vrijeme to početi raditi. Isto tako nema apsolutno ni jednog stručnog obrazloženja ni upute od strane epidemiologa ističe', Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

A epidemiolozi poručuju.

'Domovi zdravlja trebaju, a i ministarstvo nekako pomoć liječnicima u organizaciji toga na način da se odvojeno vrijeme odvoji za ljude sa simptomima, koji se trebaju testirati u odnosu na ljude bez simptoma koji trebaju test, u odnosu na sve one koji ne trebaju test tako da to je jedan veliki organizacijski zahvat i to ne može jedan liječnik obiteljske medicine sam, smatra', Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju HZJZ-a.

Zajednička je ovo borba u kojoj bi, prije svega, cilj trebao biti usporavanje i zaustavljanje širenja zaraze.