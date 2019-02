Obitelj Daruvarčeve žrtve primila prijetnje smrću

Majka mlade Zadranke, koju je premlatio Darko Kovačević Daruvarac na društvenim je mrežama podijelila jezivu prijetnju smrću cijeloj obitelji koju je uputio nepoznati pošiljatelj koji se potpisao kao prijatelj Daruvarca

Darku Kovačeviću Daruvarcu u nedjelju istječe pritvor, potvrdili su HRT-u na Općinskom sudu u Zadru. Budući da je Kovačević nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja djevojke, do pravomoćnosti presude u pritvoru može ostati najdulje jednu šestinu istražnog zatvora, što je mjesec dana.

Prihvaćena je žalba njegova odvjetnika Borisa Radmana, pa će raspravna sutkinja Mitra Meštrović morati do nedjelje izmijeniti odluku i donijeti novo rješenje o pritvoru.

No teško je očekivati da bi pravomoćna presuda mogla biti donesena do nedjelje pa bi Kovačević mogao na slobodu. Dok je u pritovoru, Kovačeviću su ukinute mjere opreza - od redovitog javljanja policiji, do oduzimanja osobnih isprava te zabrane približavanja i kontaktiranja žrtve i napuštanja prebivališta. Vraćene su mu putovnica i osobna iskaznica, potvrđeno je HRT Radio Zadru.