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Obistinile se riječi Gorana Bare: 'Kad jednom zaspeš zauvijek...'

M.Da.

09.10.2026 u 19:30

Goran Bare
Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Neslužbeno se doznaje kako je Goran Bare preminuo noćas, u snu. Pronašli su ga u krevetu. Obdukcijom bi trebao biti poznat uzrok njegove smrti

Hrvatski glazbenik Goran Bare preminuo je u 62. godini. Vijest koja je potresla Hrvatsku pojavila se poslijepodne, a prema prvim informacijama, njegovo je tijelo pronađeno u stanu u zagrebačkom Sopotu.

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Kako doznaje Jutarnji, očevid je trajao do kasno poslijepodne. Neslužbeno se doznaje da je Bare preminuo tijekom noći, u snu. Pronašli su ga u krevetu.

Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
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Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon očevida, stan će biti zapečaćen. Tijelo Gorana Bareta prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje bi trebao biti utvrđen uzrok smrti.

Bare je u studenom 2022. godine dao intervju za RTL Direkt, gdje je, između ostalog, govorio i o svom doživljaju smrti. "Smrt je isto k'o i spavanje, k'o i san. Kad jednom zaspeš zauvijek, onda zaspeš i onda te više nema", rekao je tada glazbenik.

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