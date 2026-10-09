Obistinile se riječi Gorana Bare: 'Kad jednom zaspeš zauvijek...'

Hrvatski glazbenik Goran Bare preminuo je u 62. godini. Vijest koja je potresla Hrvatsku pojavila se poslijepodne, a prema prvim informacijama, njegovo je tijelo pronađeno u stanu u zagrebačkom Sopotu.

Kako doznaje Jutarnji , očevid je trajao do kasno poslijepodne. Neslužbeno se doznaje da je Bare preminuo tijekom noći, u snu. Pronašli su ga u krevetu.

Nakon očevida, stan će biti zapečaćen. Tijelo Gorana Bareta prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje bi trebao biti utvrđen uzrok smrti.

Bare je u studenom 2022. godine dao intervju za RTL Direkt, gdje je, između ostalog, govorio i o svom doživljaju smrti. "Smrt je isto k'o i spavanje, k'o i san. Kad jednom zaspeš zauvijek, onda zaspeš i onda te više nema", rekao je tada glazbenik.