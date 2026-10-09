Tonino Picula izdvojio jednu Baretovu pjesmu: 'U njoj je bila sažeta nada mnogih ljudi'

Brojne osobe iz javnog života opraštaju se od Gorana Bare. Među njima je i Tonino Picula koji se prisjetio pjesme koja je obilježila predizbornu kampanju 2000. godine. Nakon tih izbora, Picula je postao ministar vanjskih poslova

Frontmen Majki, Goran Bare preminuo je u 62. godini. Od njega se opraštaju brojne osobe iz glazbenog, kulturnog, javnog, pa i političkog života. Nakon predsjednika Hrvatskog sabora, Gordana Jandrokovića te ministrice kulture i medija, Nine Obuljen Koržinek, od Bareta se oprostio i europarlamentarac Tonino Picula.

"S tugom sam primio vijest o smrti Gorana Bareta, umjetnika čiji su glas i pjesme ostavili dubok trag u životima mnogih od nas. Bare je u svoju glazbu unosio sve što je živio: bol, bunt, nadu i potrebu da ostane svoj. Ta iskrenost povezivala ga je s ljudima. U njegovim su pjesmama mogli prepoznati vlastite borbe i pronaći snagu za novi početak. Za mene 'Vrijeme je da se krene' ima i posebno značenje. Pratila je kampanju koja je dovela do demokratske promjene 2000. godine, nakon koje sam preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova. U toj je pjesmi bila sažeta nada mnogih ljudi da Hrvatska može krenuti boljim putem. Bare i Majke dali su toj nadi snažan, nezaboravan glas.

Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL







+11 Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL