'hvala ti, bare'

Tonino Picula izdvojio jednu Baretovu pjesmu: 'U njoj je bila sažeta nada mnogih ljudi'

M.Da.

09.10.2026 u 22:07

Goran Bare
Goran Bare Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic / CROPIX
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Brojne osobe iz javnog života opraštaju se od Gorana Bare. Među njima je i Tonino Picula koji se prisjetio pjesme koja je obilježila predizbornu kampanju 2000. godine. Nakon tih izbora, Picula je postao ministar vanjskih poslova

Frontmen Majki, Goran Bare preminuo je u 62. godini. Od njega se opraštaju brojne osobe iz glazbenog, kulturnog, javnog, pa i političkog života.

Nakon predsjednika Hrvatskog sabora, Gordana Jandrokovića te ministrice kulture i medija, Nine Obuljen Koržinek, od Bareta se oprostio i europarlamentarac Tonino Picula.

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"S tugom sam primio vijest o smrti Gorana Bareta, umjetnika čiji su glas i pjesme ostavili dubok trag u životima mnogih od nas. Bare je u svoju glazbu unosio sve što je živio: bol, bunt, nadu i potrebu da ostane svoj. Ta iskrenost povezivala ga je s ljudima. U njegovim su pjesmama mogli prepoznati vlastite borbe i pronaći snagu za novi početak.

Za mene 'Vrijeme je da se krene' ima i posebno značenje. Pratila je kampanju koja je dovela do demokratske promjene 2000. godine, nakon koje sam preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova. U toj je pjesmi bila sažeta nada mnogih ljudi da Hrvatska može krenuti boljim putem. Bare i Majke dali su toj nadi snažan, nezaboravan glas.

Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
  • Goran Bare
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Goran Bare Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL

Bare je ostao slobodan i svoj, spreman otvoreno reći što misli, uključujući razočaranja i kritike. Njegova iskrenost zaslužuje poštovanje, kao i glazba koju nam je ostavio. Njegovim odlaskom hrvatska glazba gubi velikog autora i jedinstvenog izvođača. Ostaju pjesme koje ćemo slušati, pjevati i prenositi dalje. Iskrena sućut njegovoj obitelji, prijateljima i članovima Majki. Hvala ti, Bare. Počivaj u miru", napisao je Picula. 

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