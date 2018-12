Obersnel: Stečajni postupak u 3. maju nakon izgubljene godine s besplodnim pregovaranjem

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel u petak je izjavio kako je pokretanje stečajnog postupka u 3. maju uslijedilo nakon izgubljene godine u kojoj se besplodno pregovaralo s mogućim investitorom u pulskom Uljaniku, Kermas energijom Danka Končara, iako je mnogima, istaknuo je, bilo jasno od početka da tako postavljen koncept Europska komisija ne može prihvatiti

Direktor 3. maja najodgovorniji za pozajmice Uljaniku

"On je najodgovorniji za odobrenje pozajmice Uljanik grupi", rekao je i pozvao Upravu Uljanik grupe i Vladu da učine sve što mogu da se izdvoji 3. maj iz te grupacije te dpronađe strateški partner za riječko brodogradilište, kao jedini spas od stečaja.

U godini na zalasku Obersnel među pozitivnim događanjima u okviru djelovanja gradske uprave ističe aktivnost u ugovaranju i povlačenju novaca iz europskih fondova.

To, tvrdi, pokazuje izuzetnu odgovornost i spremnost nadležnih gradskih službi. Ističe kako su gradska uprava, komunalna društva i ustanove kojima je osnivač grad u proteklom razdoblju zajedno ugovorile više od bespovratnih 1,5 milijardi kuna iz EU fondova.

Od toga, dodaje, najviše otpada na veliki projekt vodovoda i odvodnje u Rijeci i okolici vrijedan 1,7 milijardi kuna, od čega su novci iz EU fondova 1,2 milijarde.

Vjerujem da ćemo projekt EPK odraditi kako smo planirali

Tu su, napominje, i bespovratni iznosi za infrastrukturu za projekt Europske prijestolnice kulture 2020, uglavnom u kompleksu Benčić. "Vjerujem da ćemo taj projekt odraditi kako smo planirali", poručio je Obersnel.

Najavio je da se u Rijeci iz raznih izvora u sljedećem razdoblju namjerava uložiti više od 110 milijuna eura u jačanje konkurentnosti riječke luke, To su radovi na željezničkoj mreži, i to drugog kolosijeka kroz grad, izgradnja novih teretnih kolodvora uz kontejnerske terminale na Brajdici i kod Zagrebačke obale, a dodijeljena su i bespovratna sredstva za izgradnju ceste D 403, od riječke obilaznice do zagrebačke obale.

Gradonačelnik Obersnel očekuje da gradske financije na kraju ove godine budu u pozitivi, "ako se u ovih nekoliko preostalih dana nešto izvanredno ne dogodi".