Obersnel: Nadam se da stečaja u 3. maju neće biti

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel rekao je četvrtak na aktualnom satu Gradskog vijeća kako se nada da će biti deblokiran račun brodogradilišta "3. maj" i radničke plaće isplaćene, te da će se izbjeći stečaj, a ako ipak do njega dođe, da će to biti stečaj s preustrojem

Obersnel je rekao da je teško reći hoće li račun biti deblokiran i plaće isplaćene te da je Grad Rijeka, kao i još neki vjerovnici, nakon naznaka mogućnosti dogovora vjerovnika, skinuo svoju blokadu s računa 3. maja. Dodao je da ga čudi i brine što to nije učinila država za oko 30 milijuna svojih potraživanja za poreze, doprinose i drugo, te da to za njega nije ohrabrujuća činjenica.

Ako se blokade ne skinu i plaće ne isplate do 12. ožujka, za kada je zakazano novo ročište na Trgovačkom sudu, vjerojatno će biti proglašen stečaj, no, nadam se da će se to izbjeći, a ako ne, nadam se da to neće biti stečaj s likvidacijom, nego stečaj s preustrojem, kazao je Obersnel odgovarajući na pitanja na aktualnom satu.

Ploče s povijesnim imenima ulica trajne, promotivne ploče na ulazu u grad i s imenom Fiume privremene

Obersnelu je upućeno pitanje o projektu obilježavanja povijesnih naziva ulica u centru Rijeke, tj. hoće li na ulazu u Rijeku trajno pisati Fiume ili samo u sklopu projekta EPK 2020.