Obavještajna afera: Novinar koji je objavio priču saslušan u Tužiteljstvu u BiH

Bosanskohercegovački novinar Avdo Avdić, autor priče o navodnoj obavještajnoj aferi u koju je umiješana hrvatska Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), saslušan je u ponedjeljak u Tužiteljstvu BiH u sklopu istrage koja je pokrenuta kako bi se ispitale njegove tvrdnje, a nakon toga je izjavio kako tužitelja nije zanimalno ništa od tvrdnji koje je iznio, nego isključivo njegove veze s političarima i obavještajnim službama

"Tužitelj (Oleg Čavka) me ispitivao o mojim kontaktima, izvorima i kretanjima po ugostiteljskim objektima u Sarajevu i ono što je ključno, pitao me odakle mi informacije o ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nije me pitao ništa o ovom slučaju (odnosno) o upadu obavještajnih službi iz Hrvatske'', izjavio je Avdić nakon što je izišao iz sjedišta Tužiteljstva BiH.

Istaknuo je kako je odbio odati izvore informacija koje je ranije objavio, što je pravo koje mu daje Zakon o kaznneom postupku koji štiti tajnost novinarskih izvora.