Novo sučeljavanje: Puljak i Šuta 'častili se' uvredama i optužbama

U drugom krugu lokalnih izbora najneizvjesnija bitka vodit će se za grad Split. U HRT-ovoj emisiji Otvoreno sučelili su se Ivica Puljak (Centar) i Tomislav Šuta (HDZ i partneri)

Ivica Puljak, kandidat Centra, rekao je kako je najveći problem sportske i nogometne infrastrukture u Splitu taj što desetljećima nije održavana. Naglasio je kako su u posljednje četiri godine uložili velika stredstva te su obnovili jedan značajan dio sportske infrastrukture.

'Poljud je kompleksan stadion. Mi smo za njega zatekli projekte u jednoj fazi koje smo morali doraditi i doradili smo ih i raspisali smo natječaje za sanaciju. Ideja je da se stadion sanira, krovna konstrukcija armirano-betonska, elektroinstalacija, audio instalacija i odvodnja i da se u to utroši otprilike 20 do 25 milijuna eura, jedan dio toga će financirati vlada. Mi smo s Vladom već dogovorili da isti iznos novaca koji se uloži u Maksimir, da se uloži u nogometnu infrastrukturu za Hajduk', rekao je Puljak na sučeljavanju na HRT-u i dodao: 'Ali kako Poljud nije nogometni stadion nego je on atletski stadion i publika je dosta udaljena od njega, on se ne može transformirati u moderni stadion, mislimo da ga treba obnoviti tako da bude pristojan i dobar, da treba sagraditi kamp i za to smo već počeli raditi projekt i onda izgraditi novi stadion na Brodarici koji će biti nogometni stadion.' Tomislav Šuta, kandidat HDZ-a, DP-a, HSLS-a i HDS-a, obećao je da će kao novi gradonačelnik učiniti sve da se što prije krene s izgradnjom novog stadiona i kampa. 'Također je potrebno pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Dijalog je jako potreban u tom procesu. Ova gradska vlast, nažalost, nije iskoristila priliku, novce koje je Vlada nudila. Bitno je da Vlada Republike Hrvatske osigura isti iznos kao i za Maksimir, odnosno za Zagreb, i i uvjeren sam da ću u naredne četiri godine riješiti problem koji je prisutan u gradu Splitu, ali ne samo za stadion Hajduka, nego i za Gripe. To je također simbol grada Splita, a nažalost, ništa nije uloženo i potrebna je rekonstrukcija i nadogradnja', rekao je Šuta.

Promet i infrastrukturni projekti u Splitu Šuta je rekao kako je inicirao zakon o izmjenama cesta, da se dogodi postupak izvlaštenja te da se primjenjuje isti postupak kao i za državne ceste, čime bi se riješio problem "žila kucavica" u Splitu. 'To je jasan smjer koji sam odredio i imam podršku Vlade i bit će vrlo brzo u javnom savjetovanju. Možete vidjeti da je raspisan natječaj za most Svetog Duje i treba sagledati jasno promet između samog mosta i istočne obale kao jednog od gorućih problema za izlaz iz trajektne luke i naravno ono što je bitno za obilaznicu Split-Omiš, radovi se odvijaju, imamo i natječaje koje su u tijeku, ja sam uvjeren da ćemo kroz četiri godine imati cjelovito riješeni problem prometa', poručio je Šuta. Puljak je naglasio kako su gužve najveće na ulazu u Grad Split, za što su isključivo odgovorni Hrvatske ceste i Vlada koja desetljećima zanemaruje Grad Split i cijelu Dalmaciju. 'Dalmacija zaista jest u prometnom kolapsu i za to je isključivo odgovorna Vlada. Neću demantirati večeras sve laži koje gospodin Šuta kaže, on uporno govori da se nije metar ceste napravio - laže. Mi smo napravili ono što su trebale Hrvatske ceste napraviti, natječaj, najbolja struka u Gradu je odabrala rješenje, mi smo to tehničko rješenje razvili, dali smo ga Hrvatskim cestama i sada s njima zajedno radimo na implementaciji toga. U sljedećem mandatu ćemo uspjeti implementirati to da se ulaz, izlaz iz trajektne luke riješi trajno. To rješenje postoji', rekao je Puljak. Naglasio je kako se ne treba oslanjati na Vladu nego na svoje vlastite snage. 'Primjer te famozne vertikale HDZ-a, koja nikad neće funkcionirati, je Spaladium arena koju mi sad pokušavamo riješiti', rekao je Puljak. 'Znate što je vertikala u gradu Splitu riješila, Žnjan, Tehnološki park, aglomeracije, to su sve projekti koji se sada događaju', rekao je Šuta dodajući da Vlada daje ogroman doprinos ulaganjima u Split. Puljak je rekao kako je jedan od najvećih realiziranih projekata u posljednjih 50 godina plaža Žnjan. Pozvao je građane da dođu i vide što su napravili. 'Lako je obećavati i govoriti. HDZ obećava svašta. Oni uzmu najprije sve, a onda vraćaju mrvice. Obećavaju cestu Split-Omiš 40 i nešto godina i još se nije dogodila', rekao je Puljak. Puljak je kazao za Šutu da je tipičan HDZ-ovac kojem je HDZ dao sve u životu. 'S fakulteta mu je dao posao preko veze u Poreznoj upravi. Nakon toga je bio direktor Lećevice, tvrtke koja nije napravila ništa, koja nije riješila jedan od najvećih problema - otpad. Onda je bio direktor Vodovoda i kanalizacije, tamo nijedan projekt nije realizirao, rekao je Puljak. - Vrijeđanje i etiketiranje. Vodite pogrešnu kampanju. Niste pokazali što vidite za budućnost našeg grada. Niste pokazali što ste realizirali. Ocjene su 1 do 5, a vama su svi pokazatelji nula', poručio mu je Šuta.

