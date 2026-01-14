Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je naredio 34-godišnjem Fedorovu da brzo provede odluke kako bi zaštitio ukrajinsko nebo, pojačao opskrbu bojišnice i uveo druga tehnološka rješenja s ciljem zaustavljanja ruskog napredovanja.

Iscrpljena ukrajinska vojska je nadjačana u ljudstvu i naoružanju na bojnom polju. Ruske snage neprestano napreduju u istočnoj Donjeckoj regiji i pokušavaju probiti obrambene linije na jugu i sjeveroistoku.

S obzirom na to da diplomatski napori za okončanje rata nisu dali opipljive rezultate, Kijev treba ojačati svoje oružane snage koje imaju oko milijun ljudi.