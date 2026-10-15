Novi udar na istočnom krilu NATO-a: Dvije zemlje aktivirat će članak 4?

Rumunjski predsjednik Nicușor Da n potvrdio je da su dronovi pogodili Wine Trader, ali i još jedan tanker u tom području, Yara J, koji je napadnut dan ranije . Wine Trader u trenutku incidenta nije prevozio teret.

Tanker Wine Trader , koji plovi pod zastavom San Marina, nalazio se oko 24 kilometra istočno od ušća Dunava, nedaleko od grada Suline, kada je prijavio eksplozije i požar, izvijestio je BBC .

Spasilačkim ekipama posao otežavaju visoki valovi i nemirno more. Prioritet im je doći do četvero članova posade za koje je potvrđeno da su živi.

Rumunjske službe nastavljaju potragu za nestalim članovima posade. U akciji sudjeluju dva helikoptera Black Hawk i dva spasilačka broda. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je snimku na kojoj se vidi jedan od helikoptera kako lebdi iznad oštećenog tankera.

Moskva je objavila da su pogođena dva teretna broda s vojnom opremom koja su plovila prema ukrajinskoj luci Odesi, no nije navela njihova imena.

Two tankers were struck by drones in and near Romania's territorial waters in the Black Sea, Romanian President Nicușor Dan said. The San Marino-flagged chemical tanker Wine Trader caught fire on October 15, approximately 13 nautical miles southeast of the Sulina Canal. There were 12 crew members on board. Five were rescued, while seven others remain missing. Another tanker, the Comoros-flagged Yara J, was struck on the evening of October 14 inside Romanian territorial waters. A fire broke out on board, but the crew managed to extinguish it. A NATO military source told Reuters that the drones responsible for the fires on both tankers were of Russian origin. Romanian authorities are continuing search and rescue operations. The investigation is ongoing.

Tanker je plovio iz Tunisa prema Rumunjskoj, a eksplozije je prijavio oko sedam sati ujutro. Prema izjavama posada obližnjih brodova koje prenose rumunjski mediji, Wine Trader pogodila su dva drona. Tijekom noći u blizini mjesta napada, nedaleko od ukrajinskog Zmijskog otoka, primijećena je skupina ruskih dronova.

Zapadni dio Crnog mora posljednjih je dana izložen učestalim napadima bespilotnim letjelicama. U utorak su dronovi pogodili dva trgovačka broda južnije, uz bugarsku obalu. Jedan je potonuo, a za 11 članova posade još se traga. Bugarska sumnja da iza napada stoji Rusija te je zbog toga pozvala ruskog veleposlanika na razgovor.

Rumunjska i Bugarska razmatraju članak 4. NATO-a

Čelnici Rumunjske i Bugarske trebali bi razgovarati o tome treba li pokrenuti konzultacije među članicama NATO-a prema članku 4. Sjevernoatlantskog ugovora. Njime se predviđa da saveznica može zatražiti razgovore s ostalim članicama kada smatra da su ugroženi njezin teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost.

‘Želimo imati sve informacije o tome što se dogodilo, ali rumunjska država će odgovoriti’, izjavio je rumunjski predsjednik Nicușor Dan.

Dan će se u Bruxellesu sastati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i bugarskim premijerom Rumenom Radevom. Razgovarat će o pogoršanoj sigurnosnoj situaciji u crnomorskoj regiji, a među temama će biti i operativne potrebe te dodatna oprema za zaštitu plovidbe.

Aktivacija članka 4. ne znači automatski vojnu intervenciju, već otvara prostor za konzultacije saveznika o mogućoj prijetnji i zajedničkom odgovoru.

Ukrajina optužuje Rusiju za napade na civilne brodove

Ukrajina je Rusiju izravno optužila za ranije napade na civilna plovila u zapadnom dijelu Crnog mora, važnoj ruti za ukrajinski izvoz i uvoz. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak je upozorila da Crno more postaje ‘još jedna fronta eskalacije ruskog rata u Ukrajini’ te poručila da je takav razvoj događaja neprihvatljiv.

Ruska vojska nedavno je pojačala napade na brodove u tom području. Na tankeru Yara J, koji plovi pod zastavom Komora, požar je izbio kasno u srijedu nakon udara drona. Prema dostupnim informacijama, posada je na sigurnom i uspjela je sama ugasiti vatru.

Moskva tvrdi da napada brodove koji prema ukrajinskim lukama prevoze oružje i robu dvojne namjene. Kijev i europski saveznici, s druge strane, upozoravaju da su na meti i trgovački brodovi koji prevoze žito i drugu civilnu robu.

Turska je pozvala obje strane da obustave napade u Crnom moru. Moskva je u više navrata odbacila pozive SAD-a i europskih zemalja na pomorsko primirje, dok za napade na ruske trgovačke brodove optužuje Ukrajinu.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine, a trenutačno kontrolira oko petine ukrajinskog teritorija.