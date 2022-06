Novi test za Macrona: Francuzi izlaze na parlamentarne izbore

Francuzi u nedjelju glasaju na parlamentarnim izborima na kojima saveznici predsjednika Emmanuela Macrona žele zadržati većinu, ali sve ozbiljnije im prijeti nova lijeva koalicija. Izbori za 577 zastupničkih mjesta u donjem domu Nacionalne skupštine odvijaju se u dva kruga, a izgled novog parlamenta bit će jasan tek nakon drugog kruga, tjedan dana poslije, 19. lipnja

Izbori će zaokružiti predsjedničke izbore u travnju na kojima je Macron ponovno izabran obećavajući novu renesansu pošto je njegov prvi mandat bio obilježen prosvjedima, pandemijom covida-19 i ruskom invazijom na Ukrajinu.

Ako predsjednikov savez Zajedno zadrži većinu, on će moći nastaviti vladati kao i prije. Ne uspije li, to bi moglo dovesti do koalicije s drugim strankama na desnici i neželjene rekonstrukcije vlade. .

Pobjeda lijeve koalicije, koju analitičari ne smatraju vjerojatnom, ali ni nemogućom, bila bi katastrofa za Macrona i probudila bi zloduh teške "kohabitacije", kada su premijer i predsjednik različitih političkih orijentacija, koja je u prošlosti paralizirala francusku politiku.