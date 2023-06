Ivošević za tportal: Prijetio je da će me 'riješiti'

'Do dolaska policije još nekoliko puta je izlazio, vrijeđao i prijetio da će me 'riješiti'. Osobu ne poznajem, nikad u životu s njom nisam razgovarao', rekao je Ivošević. Kako je potvrdio tportalu, podnio je prijavu za napad i prijetnju.

Inače, Split je od početka sezone suočen s incidentima u kojima sudjeluju i alkoholizirani turisti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je na Media servisu da gradonačelnik Puljak za vlastitu nesposobnost krivi nekog drugog i da nema plan kako razvijati turizam u gradu. Puljak mu nije ostao dužan.

'HDZ je upravljao gradom dugi niz godina, županijom upravljaju 32 godine i Hrvatskom manje-više sve to vrijeme i oni su kreirali sav taj nered koji mi sad ispravljamo. A gospodin Božinović je bio jučer u gradu Splitu i umjesto da je pomogao, da je pitao što može napraviti da pomogne jer policija ima najviše instrumenata za uvođenje javnog reda i mira, on se na to uopće nije osvrtao, a onda nas HDZ, njegov HDZ lokalni napada kao da smo mi za sve to krivi. Kad nas se već napada, kad i mediji bliski vlasti reproduciraju 10-ke članaka i afere koje niti ne postoje svaki dan, mi smo na to navikli, nama je to život', rekao je Puljak večeras za Dnevnik Nove TV.

'Ne kritiziramo lokalnu policiju, mislimo da ona stvarno dobro radi svoj posao koliko može, ali nedostaje im ljudi i sredstava. Za to je odgovoran ministar Božinović, ali i Ministarstvo kulture koje je dozvolilo disco barove i klubove po centru grada. Konzervatori koji su to odobrili bez da su pitali gradske vlasti', rekao je za kraj.