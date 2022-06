Novi model mirovina: Tko i kada treba aplicirati, a tko ne? 'Nema potrebe za navalom, novac će se dobiti retroaktivno'

Kome će rasti mirovine? Tko će se moći koristiti dijelom obiteljske uz osobnu mirovinu? Kada će oko 150.000 umirovljenika dobiti mjesečno povećanje prihoda od prosječno 500 kuna. Kako zaštititi najugroženije umirovljenike od radikalnog skoka cijena hrane i energenata?

'Jasno su propisani kriteriji tko sve može biti korisnik obiteljske mirovine - od bračnog druga, djece, u određenim slučajevima i roditelj preminuloga. Kriteriji su supruga, bračni drug, ako imaju pravo na obiteljsku mirovinu, naravno da će po ovom modelu zakona imati mogućnosti korištenja svoje osobne uz obiteljsku mirovinu. Kriterij je i navršenih 50 godina života ili nešto manje ako je došlo do određenih oštećenja, maloljetna djeca imaju također pravo na obiteljsku mirovinu i roditelj preminulog korisnika ako je isti skrbi o njima. To su nekakve tri glavne kategorije tko ima pravo na sada postojeću obiteljsku mirovinu', rekao je Piletić.

'Nitko neće trebati ništa aplikativno raditi, dolaziti u poslovnice, nego će to HZMO preračunati i poslati uplatu po povećanom modelu obiteljske mirovine. Ovim prijedlogom zakona predložili smo da ide i dodtno povećanje najnižih mirovina za 1,5 posto s 1.1.2023. te još 1,5 posto s 1.1.2025. To će također ići automatizmom, dakle 287.000 korisnika najnižih mirovina dobit će to automatski. Dio gdje korisnik mora kombinirati ostati u obiteljskoj mirovini ili se vratiti u osobnu i uzeti dio obiteljske - po prvi put uvodimo da dvije mirovine može koristiti bračni drug preminulog. Ponavljam kriterije da je jedini korisnik obiteljske mirovine i da ima navršenih 65. godina i mogao je postati korisnik obiteljske mirovine sukladno postojećem zakonu o mirovinskom osiguranju. Tu svatko mora izračunati što mu je povoljniji model i samim time zatražiti isplatu povoljnijeg modela putem HZMO-a. Mi smo danas najavili izmjene ovog zakona kako bi stigli do jeseni u Saboru usvojiti ovaj zakon tako da HZMO-u ostane dovoljno vremena da sve što ide automatizmom mogu pripremiti do 1. siječnja bez greške', objasnio je detaljno Piletić.

Dodao je kako je s druge strane vrlo važna predložena izmjena ovog zakona da svi korisnici obiteljske mirovina koji će se vratiti u osobnu i koristiti dio obiteljske mogu to učiniti tijekom cijele 2023. godine. Mogu podnijeti zahtjev kad god, nema potrebe da navale 2. siječnja, rekao je te potvrdio kako će onda dobiti taj novac retroaktivno od 1.1.2023. godine.

Bivši ministar Vidović rekao je kako sve što omogućuje da se jedna velika skupina ljudi ne nalazi na rubu siromaštva, a umirovljenici to jesu, treba na neki način pozdraviti.