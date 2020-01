Novi ministar sigurnosti BiH ima novu metodu za migrantsku krizu

Novi ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić pokušat će uvesti mjere boljeg nadzora granice sa Srbijom i Crnom Gorom kako bi se zaustavilo priljev ilegalnih migranata iz tih zemalja te uspostaviti koordinaciju s ministrima država regije, priopćeno je u srijedu iz Ministarstva sigurnosti BiH

Šefovima policijskih agencija koje djeluju u BiH i koji su članovi stožera kazao je kako će njegov fokus biti na učinkovitijem nadzoru kontroli granice i sprječavanju ulazaka ilegalnih migranata u BiH te na jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, no najavio je i razgovore s ministrima unutarnjih poslova susjednih država o zajedničkom rješavanju ovog problema.

Zbog sadašnjih vremenskih uvjeta smanjen je broj ulazaka ilegalnih migranata u BiH, a trenutačno ih se u prihvatnim centrima u toj zemlji nalazi oko 5500, podaci su policijskih agencija.

Mjere koje je najavio Radončić zagovarao je i bivši ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, no on za to nikada nije dobio potporu u državnom vrhu. Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik odlučno se protivio prijedlozima da se na istočne granice pošalje vojska kako bi pomogla policiji u blokiranju ilegalnih prelazaka granice, a do danas nije bilo ni suglasnosti državnog vrha da se Graničnoj policiji dopusti popunjavanje više od 500 upražnjenih policijskih mjesta.

Vlasti Republike Srpske istodobno uporno odbijaju dopustiti da se na teritoriju tog entiteta otvore prihvatni centri i tako rastereti područje Bihaća, a slično se ponašaju i dužnosnici u gotovo svim općinama u Federaciji BiH.