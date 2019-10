Novi kandidat za šefa HSLS-a, bio je i u vladi Tihomira Oreškovića

Član HSLS-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić najavio je da će se stranačkom saboru sredinom studenog kandidirati za predsjednika te stranke kako bi njoj i hrvatskom društvu vratio istinske liberalne vrijednosti

Tvrdi da je spreman i sposoban takvo stanje promijeniti, a u ispunjenju te "ozbiljne zadaće" očekuje aktivnu "pomoć suradnika koji će biti izabrani na stranačkom Saboru".

HSLS-u, kaže, želi vratiti staru snagu i utjecaj, na tragu ideja oko kojih su se okupili njezini osnivači, a cilj mu je u stranku i hrvatsko društvo vratiti istinske liberalne vrijednosti.

Zalagat će se za kompetitivno gospodarstvo i društvo koji počivaju na znanju, radu, poduzetničkom duhu i stalnom dijalogu socijalnih partnera.

Katić navodi da je član HSLS-a od 1990., te da je 1990-ih bio tajnik i predsjednik najuspješnije županijske organizacije HSLS-a – one u Međimurju, a glavni tajnik stranke od 2006. do 2008. godine. Od 1994. do 2001. bio je zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora, a potom 11 godina pomoćnik ministra odnosno ravnatelj u Ministarstvu unutarnjih poslova.

U Vladi Tihomira Oreškovića bio je zamjenik ministra u Ministarstvu uprave, a od lipnja 2017. obnaša dužnost državnog tajnika u MUP-u.