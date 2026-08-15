Novi detalji pucnjave u Zagrebu: 'Došli su maskirani i na skuteru...'

Dvojica maskiranih muškaraca na skuteru, uz prijetnju vatrenim oružjem, presrela su dvojicu zaštitara i otela im kofer za prijevoz novca, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Tijekom razbojništva jedan od zaštitara izvadio je službeni pištolj i prema počiniteljima ispalio nekoliko hitaca. Unatoč tome, razbojnici su uspjeli pobjeći sa skuterom.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a u incidentu nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko tisuća eura.

Za počiniteljima se traga, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.