Novi detalji nesreće u Zadru: Vozaču skliznula noga s gasa, guma pogodila bebina kolica?

‘Dojavu smo zaprimili u 13,10 sati. Na Višnjiku, gdje se održavala utrka, četiri su osobe zatražile liječničku pomoć’, izjavila je glasnogovornica policije Ivana Grbin, dodajući da u tom trenutku nije bilo kvalifikacije ozljeda.

Prema informacijama iz Opće bolnice Zadar, većina ozljeda je lakše prirode.

Jedna osoba imala teže ozljede, svi otpušteni kući

Kako je za Dnevnik.hr izjavila liječnica Andrea Šimić Perić, troje ozlijeđenih dovezeno je vozilima hitne pomoći oko 13,30 sati. Jedna osoba imala je teže ozljede, no svi su nakon obrade pušteni na kućnu njegu.

Među ozlijeđenima je i dojenče koje je također zadobilo lakše ozljede te je otpušteno iz bolnice. Naknadno se javila još jedna osoba kojoj se utvrđuje stanje.

Vozilo probilo barijeru i udarilo u parkirani automobil

Nesreća se dogodila na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik, gdje se natjecanje održavalo u organizaciji Auto karting kluba Zadar i Automobilističkog kluba ‘RTZ’.

Prema navodima organizatora, jedan od natjecatelja izletio je unutar zatvorenog dijela staze. Vozilo je pritom probilo zaštitnu barijeru i udarilo u izložbeni automobil sponzora.

Natjecanje je odmah prekinuto.

Predmet pogodio dječja kolica

Predsjednik kluba Goran Ban za RTL je izjavio da nije svjedočio samoj nesreći, ali je potvrdio da je jedan predmet, najvjerojatnije guma, nakon udara odbačen prema dječjim kolicima.

Prema dostupnim informacijama, guma je udarila u kolica i protresla dijete, ali bez izravnog kontakta s bebom.

Ban je naglasio da je riječ o iskusnom vozaču te da se okolnosti nesreće još utvrđuju. Neslužbeno se spominje mogućnost da je vozaču noga skliznula s kočnice na papučicu gasa.

‘Takve se stvari događaju i u prometu. Točan uzrok znat ćemo nakon izvješća’, rekao je.

Dodao je i da je riječ o kronometarskoj utrci koja se smatra natjecanjem s relativno niskim rizikom te istaknuo da nitko iz publike nije ozlijeđen, nego su stradali članovi timova.