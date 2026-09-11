Novi detalji nesreće kod Zagreba: Poginuli muškarac i žena, on nije imao vozačku

U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Velike Mlake, poginule su dvije osobe. Riječ je o 27-godišnjoj ženi i 36-godišnjem muškarcu, doznaje Jutarnji.

Nesreća se dogodila na nadvožnjaku na cesti između Zagreba i Velike Gorice. Muškarac, koji je vozilom navodno upravljao bez vozačke dozvole, izgubio je kontrolu odmah nakon uspona na nadvožnjak te je velikom brzinom udario u rubni kamen, zatim u zaštitnu ogradu da bi se potom od siline udarca u rasvjetni stup vozilo raspalo na tri dijela.