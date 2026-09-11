Novi detalji nesreće kod Zagreba: Poginuli muškarac i žena, on nije imao vozačku

Očevidom je utvrđeno da je vozač velikom brzinom udario u rubni kamen, zatim u zaštitnu ogradu da bi se potom od siline udarca u rasvjetni stup vozilo raspalo na tri dijela
U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Velike Mlake, poginule su dvije osobe. Riječ je o 27-godišnjoj ženi i 36-godišnjem muškarcu, doznaje Jutarnji.
Nesreća se dogodila na nadvožnjaku na cesti između Zagreba i Velike Gorice. Muškarac, koji je vozilom navodno upravljao bez vozačke dozvole, izgubio je kontrolu odmah nakon uspona na nadvožnjak te je velikom brzinom udario u rubni kamen, zatim u zaštitnu ogradu da bi se potom od siline udarca u rasvjetni stup vozilo raspalo na tri dijela.
Policijski očevid je trajao pet sati, tijekom kojih je promet bio blokiran. Njime je, osim svega navedenog, utvrđeno i da poginuli najvjerojatnije nisu bili vezani.
Njihova su tijela prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obavila obdukcija, kojom bi se trebalo utvrditi, osim uzroka smrti, i je li vozaču pozlilio ili je eventualno bio pod utjecajem opijata.
Inače, na toj su prometnici postavljene nadzorne kamere, a brzina je ograničena na 70 kilometara na sat. No, mnogi vozači, zato što je ta dionica duga i ravna, često nagaze po gasu.