ZATVORENA CESTA

FOTO Nove strašne snimke tragedije kod Zagreba: Dvoje mrtvih nakon stravičnog udara u stup

M. Šu.

11.09.2026 u 09:01

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na nadvožnjaku Velika Mlaka, između Velike Gorice i Zagreba. Prema prvim informacijama, automobil je oko 4 sata udario u stup javne rasvjete.

Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 4 sata na nadvožnjaku kod Velike Mlake. Prema zasad dostupnim informacijama, vozač automobila iz još neutvrđenih razloga izgubio je nadzor nad vozilom, nakon čega je automobil udario u stup javne rasvjete. Dvije osobe izgubile su život.

Okolnosti nesreće zasad nisu poznate, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.

Zbog nesreće postoje i problemi u prometu. HAK je izvijestio da je Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba zatvorena između Velike Mlake i Velike Gorice.

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