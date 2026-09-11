FOTO Nove strašne snimke tragedije kod Zagreba: Dvoje mrtvih nakon stravičnog udara u stup

Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na nadvožnjaku Velika Mlaka, između Velike Gorice i Zagreba. Prema prvim informacijama, automobil je oko 4 sata udario u stup javne rasvjete.
Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 4 sata na nadvožnjaku kod Velike Mlake. Prema zasad dostupnim informacijama, vozač automobila iz još neutvrđenih razloga izgubio je nadzor nad vozilom, nakon čega je automobil udario u stup javne rasvjete. Dvije osobe izgubile su život.
Okolnosti nesreće zasad nisu poznate, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.
Zbog nesreće postoje i problemi u prometu. HAK je izvijestio da je Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba zatvorena između Velike Mlake i Velike Gorice.