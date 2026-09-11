oglasilo se ministarstvo

Učenik ide na operaciju zbog dubljih ubodnih rana

M. Šu.

11.09.2026 u 09:48

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Stigli su novi detalji o stanju ozlijeđenih nakon jutrošnjeg napada u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici u Zagrebu

Medicinski timovi izašli su na teren odmah nakon incidenta te zbrinuli ozlijeđene, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Dvije osobe prevezene su u KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb.

Kod ozlijeđenog djeteta završena je početna dijagnostička obrada. ‘Zbog dubljih ubodnih rana indiciran je operativni zahvat’, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Ozljede je zadobila i djelatnica odgojno-obrazovne ustanove. Ona je još na dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana.

Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije’, poručili su iz Ministarstva.

Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
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Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zdravstveni sustav, dodaju, pružit će im svu potrebnu skrb i dodatnu podršku.

Incident se dogodio jutros oko 8 sati u Konavonskoj ulici. Prema policiji, jedan učenik oštrim je predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu ustanove.

Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku.

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