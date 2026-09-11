Učenik ide na operaciju zbog dubljih ubodnih rana

Medicinski timovi izašli su na teren odmah nakon incidenta te zbrinuli ozlijeđene, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Dvije osobe prevezene su u KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb.

Kod ozlijeđenog djeteta završena je početna dijagnostička obrada. ‘Zbog dubljih ubodnih rana indiciran je operativni zahvat’, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Ozljede je zadobila i djelatnica odgojno-obrazovne ustanove. Ona je još na dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana.

‘Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije’, poručili su iz Ministarstva.