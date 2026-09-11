Učenik ide na operaciju zbog dubljih ubodnih rana

Stigli su novi detalji o stanju ozlijeđenih nakon jutrošnjeg napada u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici u Zagrebu
Medicinski timovi izašli su na teren odmah nakon incidenta te zbrinuli ozlijeđene, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Dvije osobe prevezene su u KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb.
Kod ozlijeđenog djeteta završena je početna dijagnostička obrada. ‘Zbog dubljih ubodnih rana indiciran je operativni zahvat’, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Ozljede je zadobila i djelatnica odgojno-obrazovne ustanove. Ona je još na dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana.
‘Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije’, poručili su iz Ministarstva.
Zdravstveni sustav, dodaju, pružit će im svu potrebnu skrb i dodatnu podršku.
Incident se dogodio jutros oko 8 sati u Konavonskoj ulici. Prema policiji, jedan učenik oštrim je predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu ustanove.
Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku.