Novi dekan FPZG-a sjajan je lik: Ispričao nam je svašta o Trumpu, Brexitu, Plenkoviću, Lynchu i parfemima, a zna i na čemu će predsjednica doktorirati

S prvim danom listopada započet će nova akademska godina, ujedno prvi dekanski mandat prof. dr. sc. Zorana Kurelića na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U razgovoru za tportal profesor Kurelić najavljuje što planira mijenjati na Fakultetu, tumači zašto je važno u hrvatske škole uvesti građanski odgoj kao obvezan predmet, a otkriva i čime će se u svojoj doktorskoj disertaciji baviti predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. U kontekstu vladavine američkog predsjednika Donalda Trumpa i jačanja desnice u Europi, upozorava da prijetnju urušavanja liberalnih demokracija ne treba podcjenjivati

Prof. Zoran Kurelić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na FPZG-u, na kojem je bio prodekan, a trenutno je voditelj doktorskog studija Politologija. Dodatno je magistrirao na The London School of Economics and Political Science, a doktorirao na The New School for Social Research u New Yorku. U Hrvatskoj je Kurelićeva uloga u području liberalne političke misli proglašena pionirskom, a u širokom polju njegovih znanstvenih interesa, uz filozofiju kao prvu ljubav, posebno mjesto zauzima redateljski opus Davida Lyncha. Preciznije, Kurelić znanstveno interpretira dva fenomena kojima su premreženi Lynchovi filmovi: zlo i elektricitet, koji se manifestira vizualno, kao trepteće svjetlo.

'Lyncha sam spojio s pojmom radikalnog zla kod Hannah Arendt, koji je bit totalitarizma. Interpretiram pojam radikalnog zla drukčije nego što se on tradicionalno interpretira među arendtijancima. Arendt mi je važna kao politička teoretičarka, a Lynch mi je izrazito važan kao umjetnik kojim sam fasciniran još od 80-ih. Kao tinejdžera, prilično me uzdrmao njegov 'Čovjek slon', a 'Blue Velvet' me potpuno fascinirao. To je naprosto bio strašan film. Nisam ni sanjao da će mi jednog dana postati predmet ozbiljnog istraživanja', kaže Kurelić, čija će sveobuhvatna interpretacija fenomenologije umjetničkog izričaja Davida Lyncha jednog dana, kad obaveze dopuste, ugledati svjetlo dana u formi knjige.