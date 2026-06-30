Novi broj poginulih u Venezueli: 1943

U ponedjeljak je broj poginulih u potresu bio 1719.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu prošle srijede, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.