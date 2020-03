Novac i posao za povratak u Hrvatsku? Naše sugovornice rezolutne: Nema tih para... Atmosfera u državi odbija

Mogu li financijske poticajne mjere vratiti one koji su se iselili iz Hrvatske? Premijer Andrej Plenković najavio ih je u nedjelju uvečer u Splitu ne otkrivši detalje, rekavši tek šturo da su u pripremi. Ni ministar rada Josip Aladrović danas u podne nije bio puno opširniji, ali je priznao da će se tim ljudima nuditi novac i mogućnost zapošljavanja. Medicinska sestra Sanja Domazet koja je otišla u Njemačku i instruktorica interne sigurnosti na londonskom aerodromu Heathrow Sanja Vujnovac otkrivaju za tportal bi li pristale na povratak uz takve poticaje

'Povrh svega, i dalje me odbija atmosfera u državi. Par dana godišnjeg i ubije me ta količina depresije i negativnosti', jasno odgovara Osječanka Sanja Vujnovac , instruktorica interne sigurnosti na londonskom aerodromu Heathrow, na upit tportala što bi joj se moralo ponuditi da se vrati u Hrvatsku.

Za instruktoricu interne sigurnosti na Heathrowu Sanju Vujnovac to bi morale biti 'jaaaakooo poticajne mjere'.

'Plaće sigurno ne mogu biti kao ovdje, u Njemačkoj, jer Hrvatska nije u toj mogućnosti. A ako ne zaradim za normalan i pristojan život, ne vrijedi se vraćati. Ne želim da mi se nešto pokloni. Želim od svog rada moći pristojno živjeti i imati sigurnu mirovinu od koje ću dostojno živjeti u starosti. Sve mi to hrvatska Vlada ne može obećati niti ponuditi. A i ako obeća, onda to nije realno s obzirom na situaciju u državi', objašnjava Domazet zašto se na povratak u rodni Osijek ne bi odlučila ni unatoč financijskim poticajima.

'Ovdje sam konačno sve posložila kako sam htjela. Trebalo mi je za to pet godina. I trenutno stvarno ne znam što bi to moralo biti da me motivira da se vratim i počnem iz početka', odgovara Sanja Vujnovac koja živi i radi u Londonu.

Ova ekonomistica sa završenim magisterijem radila je u Hrvatskoj, a prije pet godina odselila se u Veliku Britaniju. Tamo je u međuvremenu upisala i završila studij kriminalistike. Podsjeća na to kako su Mađari imali slične poticajne mjere za povratak iseljenih koji se u njihovu slučaju pokazao uspješnim modelom.

'Bespovratno su dijelili stambene kredite za obitelji s djecom. I znam dosta ljudi koji su se zbog toga vratili u Mađarsku. No, meni osobno ni tako što ne bi bilo zanimljivo', zaključuje Vujnovac.