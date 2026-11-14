Nova uzbuna u britanskoj vojnoj bazi: Amerikanci odmah reagirali

I britansko ministarstvo obrane priopćilo je da su pripadnici sigurnosnih snaga ratnog zrakoplovstva SAD-a reagirali na dojave o neovlaštenim aktivnostima bespilotnih letjelica te da je situacija riješena.

"Nastavljamo blisko surađivati ​​s partnerima iz zemlje domaćina kako bismo osigurali sigurnost i zaštitu naših američkih vojnih pripadnika, američkih civila i civila iz zemlje domaćina, vanjskih suradnika te svih naših obitelji”, dodao je glasnogovornik u e-poruci.

"Blisko surađujemo s njima kako bismo utvrdili činjenice. Pravovremeno ćemo iznijeti nove informacije”, naveo je glasnogovornik ministarstva u izjavi poslanoj e-poštom.

SAD je posljednjih tjedana iz Velike Britanije premjestio bombardere kojima su se koristili za napade na Iran, a iz UK-a su u Njemačku prebačeni i veliki zrakoplovi za opskrbu gorivom u letu.

Bombarderi su napustili bazu Fairford Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) iz sigurnosnih razloga nakon što se skupina muškaraca u bijelim kombijima približila bazi usred noći 27. rujna.

Prošlog su mjeseca dvije osobe optužene u vezi s tim incidentom, pri čemu tužitelji navode da je jedan od njih pokušao pomoći iranskoj obavještajnoj službi u Velikoj Britaniji. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je ovaj tjedan da je pripadnik milicije koju podupire Iran planirao napad na zračnu bazu Fairford dok je boravio u pritvoru u SAD-u zbog kaznenih djela.

Wall Street Journal izvijestio je da su zrakoplovi za opskrbu gorivom premješteni zbog prijetnje iz Irana.

Čelnik britanske unutarnje obavještajne službe izjavio je u listopadu da je Iran pojačao pokušaje napada na zahtjevnije mete, poput vojnih objekata u Velikoj Britaniji.

Teheran je odbacio optužbe o umiješanosti u incident u Fairfordu, kao i sve druge optužbe o zlonamjernim aktivnostima u Velikoj Britaniji. Britanske vlasti već godinama optužuju Iran za sudjelovanje u planiranju zavjera i pokušajima atentata na disidente te na izraelske i židovske mete.

Njemačka je okrivila Rusiju za pokušaj napada na zračnu luku Leipzig/Halle u kolovozu, nakon što su djelatnici zračne luke ondje pronašli dron natovaren eksplozivom i detonator. Riječ je o važnom civilnom teretnom čvorištu i logističkom središtu NATO-a u istočnoj Njemačkoj, koje ujedno služi kao baza za nekoliko golemih ukrajinskih teretnih zrakoplova tipa Antonov An-124.