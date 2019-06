Dubravka Brezak Stamać imenovana za ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje: Pred profesorima veliki izazov

Dubravka Brezak Stamać imenovana je u srijedu za ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanja, a jednim od izazova Agencije smatra implementiranje predmetnih kurikula na jesen u škole, odnosno način na koji će profesori ući u škole i predavati prema novim kurikulima

Brezak Stamać smatra kako je pred profesorima veliki izazov da na jesen počnu predavati prema novim kurikulima i udžbenicima, a za to neće, dodala je, imati znatno vremena, nego ovo ljeto jer se na jesen uzima da će reforma obrazovanja i frontalno i eksperimentalno krenuti u sve škole.

"To će biti veliki izazov za profesore, ali i za one koji su sudjelovali, stvarali i pisali nove kurikule", rekla je Brezak Stamać.

Istaknula je kako je hrvatska javnost vapila za novom reformom školstva i napokon su se stekli uvjeti - politički konsenzus, a nakon toga je nastupila struka koja je, ocijenila je Brezak Stamać, učinila što može prema zadanim parametrima samih kurikula. Sada je pak, ustvrdila je, ključ na profesorima, jer kada profesor uđe u razred sve ostaje na njemu.

"Sve je idealno zamišljeno, a rezultat će se vidjeti", izjavila je novoimneovana ravnateljica AZOO-a. Istaknula je kako je osobno pristalica da se tomu procesu pristupi postupno, odnosno da se učitelje i profesore višestruko educira jer, smatra, jedna edukacija, primjerice u "Školskoj knjizi" ili kod bilo kojeg izdavača, nije dovoljna.

Tu su, objasnila je Brezak Stamać, profesori tek upoznati s tim što će novi udžbenici donijeti. Uz napomenu kako ne bi htjela imenovati ni jednu nakladničku kuću posebno, jedna od njih, prema predmetnom kurikulu hrvatskoga jezika, nudi u prvom razredu osnovne škole četiri udžbenika, dakle četiri knjige kojima će se u prvom razredu popratiti nastava hrvatskoga jezika.

Brezak Stamać smatra kako to nikako nije rasterećenje i ono za čim su učitelji i profesori neprestano težili u nastavi, a to je da se program rastereti, da bude više vježbanja i usustavljivanja gradiva. Ono što se naziva kritičko mišljenje u višim razredima teško je moguće u jednome satu čuti od 30 učenika u jednom razredu, a sve biste ih morali čuti, jer zaključila je, to je bit jezika.