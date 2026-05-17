Nova prijetnja u američkom susjedstvu: Kuba nabavila stotine ruskih i iranskih vojnih dronova

Američka administracija na čelu s Trumpom Kubi je uvela blokadu goriva, ograničila putovanja iz SAD-a, a pokušala je i odvratiti regionalne saveznike od angažiranja kubanskih liječnika.

Da tu ima 'dima' pokazuje i izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa prema kojem je 'Kuba sljedeća', referirajući se na situaciju koja se dogodila u Venezueli gdje su američke snage upale u zemlju, uhitile predsjednika i izručile ga američkom pravosuđu.

No, čini se kako na Kubi nisu sjedili skrštenih ruku. Kako piše Axios, američke obavještajne službe procjenjuju da je Kuba nabavila više od 300 vojnih dronova te da su se vodili razgovori o mogućnosti njihove upotrebe protiv američke baze u Guantanamu i američkih ratnih brodova.

Pozivajući se na povjerljive obavještajne podatke, Axios tvrdi kako je zabrinutost u Washingtonu porasla, zbog navodne prisutnosti iranskih vojnih savjetnika u Havani i mogućih veza s Rusijom. Jedan od visokih američkih dužnosnika za Axios je rekao kako je zabrinjavajuće kad se takva tehnologija nalazi blizu američke obale.

Da je situacija ozbiljna pokazuje i podatak da je direktor CIA-e, John Ratcliffe, otputovao na Kubu kako bi upozorio kubanske vlasti da se 'ne upuštaju u neprijateljske aktivnosti'. Američki dužnosnici navodno tvrde da Kuba posljednje tri godine nabavlja napadačke dronove od Rusije i Irana te ih raspoređuje diljem otoka.



Iz Washingtona istovremeno šalju signale o potencijalnim novim sankcijama, a u planu je i podizanje optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog incidenta iz 1996. godine kad je kubanski borbeni zrakoplov oborio avione u kojima su bile kubanske izbjeglice. Slučaj protiv Castra podsjeća na optužbe za krijumčarenje narkotika protiv bivšeg predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, kojima je Trumpova administracija opravdala otmicu Madura u Caracasu i prebacivanje u SAD radi suđenja.

Unatoč svemu tome, piše Axios, američki dužnosnici ne smatraju Kubu neposrednom prijetnjom niti se boje da ona aktivno planira napad na SAD. Kubanski vojni dužnosnici, navodno, razrađuju scenarije upotrebe dronova ako se odnosi s Washingtonom dodatno pogoršaju.

