U izjavi novinarima Filipović je istaknula snažnu povezanost i zajedništvo hrvatskog naroda u BiH i Republici Hrvatskoj . Kazala je kako je i proteklih godina dolazila u Vukovar , ali da danas predvodi izaslanstvo BiH i Hrvatskog narodnog sabora kako bi zajednički odali počast i iskazali pijetet svim žrtvama Vukovara.

"Za cijeli hrvatski narod, i u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj, Vukovar je simbol otpora, ali i simbol života , što nikada ne smijemo zaboraviti“, rekla je Filipović.

Domaćin u Vukovaru bio joj je župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić koji je istaknuo kako mu je drago što je Filipović Vukovar posjetila samo pet dana nakon preuzimanja dužnosti.

“Hrvate s obje strane granice povezuju zajednička povijest, žrtva i vrijednosti koje nam je povjerena odgovornost čuvati. Zato njezin dolazak u ove dane sjećanja ima posebnu težinu”, rekao je Bosančić.

Ovogodišnji Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine završeni su danas Biskupskom svetom misom za sve preminule, stradale i nestale hrvatske branitelje i civile Domovinskog rata. Središnji događaj bio je Kolona sjećanja, 18. studenog, u kojoj je prema procjenama gradskih vlasti sudjelovalo oko 70.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva.