Hrvatska članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović posjetila je u subotu Vukovar te podno spomen obilježja žrtvama iz Domovinsko rata na Memorijalnom groblju položila vijenac i zapalila svijeću poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima
U izjavi novinarima Filipović je istaknula snažnu povezanost i zajedništvo hrvatskog naroda u BiH i Republici Hrvatskoj. Kazala je kako je i proteklih godina dolazila u Vukovar, ali da danas predvodi izaslanstvo BiH i Hrvatskog narodnog sabora kako bi zajednički odali počast i iskazali pijetet svim žrtvama Vukovara.
"Za cijeli hrvatski narod, i u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj, Vukovar je simbol otpora, ali i simbol života, što nikada ne smijemo zaboraviti“, rekla je Filipović.
Domaćin u Vukovaru bio joj je župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić koji je istaknuo kako mu je drago što je Filipović Vukovar posjetila samo pet dana nakon preuzimanja dužnosti.
“Hrvate s obje strane granice povezuju zajednička povijest, žrtva i vrijednosti koje nam je povjerena odgovornost čuvati. Zato njezin dolazak u ove dane sjećanja ima posebnu težinu”, rekao je Bosančić.
Ovogodišnji Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine završeni su danas Biskupskom svetom misom za sve preminule, stradale i nestale hrvatske branitelje i civile Domovinskog rata. Središnji događaj bio je Kolona sjećanja, 18. studenog, u kojoj je prema procjenama gradskih vlasti sudjelovalo oko 70.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva.