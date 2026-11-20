Komemorativnim programom "Ovčara, vječna rana" na mjestu masovne grobnice na Ovčari u petak je obilježena 35. obljetnica stradanja 200 ranjenika i civila, koje su agresori odveli iz vukovarske bolnice i ubili na tom poljoprivrednom dobru, udaljenom pet kilometara od Vukovara

Nakon što su pročitana imena svih 200 žrtava s Ovčare, molitvu za žrtve Ovčare i agresije na Vukovar 1991. predvodili su župnici vukovarskih župa. Vijence su podno Spomen-obilježja nedaleko od masovne grobnice položila i svijeće zapalila brojna izaslanstva.

"Ovčara, kao i ostala vukovarska stratišta traže pravdu i vrište za pravdom. Neprestano moramo podsjećati na to jer ako to zaboravimo, zaboravit ćemo i žrtve", rekao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.

Članovi udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i dio građana, do Ovčare su došli u mimohodu od Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. „Na Ovčari se, s dubokim pijetetom, prisjećamo jednog od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu, kada je svirepo ubijeno najmanje 200 hrvatskih branitelja i civila, ranjenika odvedenih iz vukovarske bolnice. Ovčara je trajni simbol nezamislivog zločina, ljudske patnje i rana koje ni protok vremena ne može ublažiti. Naša je dužnost čuvati uspomenu na nevine žrtve, prenositi istinu o njihovoj sudbini i nikada ne dopustiti da njihova žrtva bude zaboravljena“, rekao je zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić.

Nakon sloma obrane i ulaska pripadnika bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi u vukovarsku ratnu bolnicu odvedena je najmanje 261 osoba, od kojih je 200 ekshumirano iz masovne grobnice na Ovčari 1996. godine, dok se za preostalima još traga. Najmlađa žrtva na Ovčari bio je 16-godišnji Igor Kačić, najstarija 77-godišnji muškarac, a među ubijenima bili su i francuski ratni dragovoljac Jean-Michel Nicolier te urednik i novinar Hrvatskog radija Vukovar Siniša Glavašević.