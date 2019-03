Nobilo: Slučaj Davida Dragičevića je obmana. Vasković: Nobilo je strvinar i lažac

Odvjetnik Anto Nobilo ustvrdio je kako će se slučaj Davida Dragičevića, mladića čija je smrt nerazjašnjena od ožujka 2018. kada je pronađen mrtav u Banjoj Luci, pretvoriti u "jednu od najvećih obmana u povijesti BiH" te rekao kako su o Davidovoj smrti iz njegove obitelji plasirane isključivo lažne informacije no na to mu je odgovorio Slobodan Vasković novinar i prijatelj obitelji Dragičević te aktivist skupine "Pravda za Davida" koji je Nobila proglasio "strvinarom i lašcem" u službi režima Milorada Dodika

Na pitanje što su točno bile te lažne tvrdnje odgovorio je kako su lažne tvrdnje bile sve što je govorio Davor Dragičević, otac pokojnog mladića a da se to činilo isključivo radi ostvarivanja političkih ciljeva.

"I to mi nije bio problem. Ali onda se desio "fake news" s lažnim tvrdnjama. I s lažnim tvrdnjama su (se) mobilizirale lažne mase", kazao je Nobilo.

Kazao je kako se sve to zapravo pretvorilo u politički pokret koji je trebao protresti Milorada Dodika i vlast u RS.

Nobilo koji je jedno vrijeme bio član međunarodnog odvjetničog tima što se bavio slučajem Davida Dragičevića je u intervjuu za sarajevsku komercijalnu Face TV izjavio kako Davidov otac Davor koji tvrdi da mu je sin ubijen "ni za jednu jedinu svoju tvrdnju nije ponudio nikakav dokaz iako je sve to palo na plodno tlo"

"Ja sam se onda povukao. Ne želim biti tamo gdje se lažne informacije plasiraju", kazao je Nobilo dodajući kako je on u BiH stranac pa se u toj zemlji ne želi baviti politikom.

Pojašnjavajući što je uopće radio prije nego što se povukao iz odvjetničkog tima kazao je kako on i njegove kolege nisu mogli voditi nikakvu istragu jer su za to zaduženi tužiteljstvo i policija no tužitelj koji vodi slučaj "iako nije morao" ipak im je dao cijeli spis kojega su odvjetnici prostudirali pa su sugerirali što bi još trebalo napraviti.

"Nisam ja mogao opstruirati istragu kada je nisam ni vodio", kazao je Nobilo odgovarajući na ranije optužbe Davora Dragičevića na njegov račun.

Slobodan Vasković je na svom blogu Nobila odmah podsjetio kako je Zora Nikodinović-Dobričanin, odvjetnica iz Beograda koja je također bila dio tima što ga je angažirao Tomić, ustvrdila nešto potpuno drugačije izjaviši 7. siječnja kako je David brutalno ubijen a da su dokazi montirani i da ona u veliki dio spisa kojega im je dao tužitelj ne vjeruje.

„Istina je da je smrt Davida Dragičevića vrlo brutalna, činjenica je da su mnogi dokazi štimani, montirani. Ja pred sobom imam veliki dio spisa i u veliki dio uopće ne vjerujem. Jednostavno, to je pravljeno, montirano.... Svi ti iskazi mi djeluju kao neki dobar scenarij a ne istina”, kazala je tada Nikodinović dodajući kako ne zna je li policija sudjelovala u ubojstvu “ali jeste u zataškavanju”.

Vasković je također objavio presliku dokumenta od 2. studenog prošle godine kojega je Nobilo uručio Davoru Dragičeviću i u kojemu stoji kako je "istraga počela loše, traljavo, bilo je i zloporaba ali naš (odvjetnički) zadatak nije bio istražiti zakonitost organa već odgovoriti na pitanje tko je ubio Davida Dragičevića".

"Nobilo je u svom lešinarskom pokušaju da ponovo uprlja obitelj Dragičević i prikrije razmjere zataškavanja ubojstva otišao tako daleko da je 'zaboravio' šta je napisao u dokumentu koji je 2. studenog predao prvo okružnom tužiteljstvu Banja Luka, pa tek onda svom klijentu Davoru Dragičeviću. I to dovoljno govori za koga je radio Nobilo", napisao je Viskoić.

Poručio je kako je posljednji Nobilov istup jedan u nizu dokaza da režim u RS ne želi da riješi zločin teškog ubojstva Davida Dragičevića, a da je Nobilo jedan od kotačiča u tom monstruoznom procesu.