Nobilo: Pripuz je radio na svoju štetu; jedino je on imao sve dozvole

Braniteljica zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića kojeg Uskok tereti da je bez natječaja dodijelio posao zbrinjavanja otpada CIOS-u suoptuženog Petra Pripuza izjavila je nakon rasprave da u tom poslu nije bilo imovinske koristi jer je gradu posao naplaćen po četiri puta nižoj cijeni.

No, ustvrdila je da je uvjerena je da će do kraja pobiti optužbe, ocjenjujući da je optužnica "sklepana na silu".

Nakon ročišta Bandić i Pripuz su izbjegli novinare jer im je omogućen izlaz na stražnja vrata suda pa su odvjetnicu Jadranku Sloković pitali jesu li ti optuženici privilegirani, na što je kazala da ona to nije primijetila.

"Ako vi imate u Zagrebu Čistoću i tvrtke Pripuza koje jedine mogu odraditi dio tog posla onda se njih i držite jer vi neće osnovati tvrtku s pet zaposlenih koji vam trebaju riješiti pitanje smeća s ulica i nećete tražiti neku tvrtku koja to ne može napraviti jer su premale", rekla je.

Tvrdi također da nije bilo imovinske koristi. "Šest godina smo raspravljali samo o tome ima li ili nema imovinske koristi, a zaključeno je da je posao obavljen po vrlo niskim cijenama i da nitko nije zaradio ništa, a što je ona apstraktna neimovinska korist koju tužilaštvo stavlja na teret optuženicima to nam je nepoznato", rekla je Sloković.

"Vidjet ćete tijekom postupka da je bila vrlo velika hitnost jer je zdravlje građana bilo ugroženo, što je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša", kazao je Nobilo. Tvrdi da ni jedna druga tvrtka nije mogla zbrinuti posao jer je došlo do promjene zakona.

Po njegovim riječima otpad se nije moglo odložiti na Jakuševac jer je to zabranilo Ministarstvo. U tom hitnom momentu, kaže Nobilo, jedino je tvrtka Petra Pripuza imala sve dozvole za zbrinjavanje otpada i drugog načina rješavanja nije bilo.

"Smisao je bilo djelovanje u interesu javnosti, a ne u interesu neke pojedine tvrtke. Utvrdit će se da je Pripuz računao ispod tržišne cijenu gradu Zagrebu odvoženje otpada, faktički na štetu svoje tvrtke... U isto vrijeme MUP-u je Pripuz zaračunavao 2000 kuna po toni otpada dok se Zagrebu sve to svelo do od 500 do 600 kuna", kazao je Nobilo.

Krajem siječnja odluka o dokazima

Na današnjoj raspravi Uskok i obrana iznijeli su dokazne prijedloge o kojima će sud odlučiti na sljedećoj raspravi 27. siječanja. Dok Uskok traži da se na raspravi pročitaju iskazi svjedoka s ispitivanja, obrane traže njihovo neposredno ispitivanje na sudu, među njima i sportašicu Sandru Perković.